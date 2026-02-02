Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jest komunikat

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki rozpatrzył łącznie osiem wniosków o ułaskawienia. Zdecydował się zastosować łaskę wobec trzech skazanych. Prezydent podpisał także postanowienia, w których zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w czterech sprawach.

Prezydent ułaskawił trzy osoby. Kierował się trudną sytuacją skazanych

Pierwsza z osób, wobec której Karol Nawrocki zastosował prawo łaski, została skazana za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób. Prezydent uzasadnił swoją decyzję "bardzo trudną sytuacją zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".

Podobna motywacja, tj. "bardzo trudna sytuacja zdrowotna i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku", stała za decyzją prezydenta, by ułaskawić osobę skazaną za kierowanie gróźb karalnych.

Ostatnia z ułaskawianych osób została skazana za oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - trudną sytuację rodzinną wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi,

pozytywną opinię wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy" - podała kancelaria.

Wkrótce więcej informacji...

