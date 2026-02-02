Premier pojedzie do Kijowa. Pisze o "dramatycznym czasie" dla Ukrainy

Polska

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że w najbliższych dniach uda się z wizytą do Ukrainy na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - napisał szef rządu.

Polski premier i ukraiński prezydent jeszcze w tym tygodniu spotkają się w Kijowie. Jak podkreślił w internetowym wpisie Donald Tusk, "Ukraina nie może pozostać sama", szczególnie w obliczu serii ataków na kijowską infrastrukturę energetyczną, które pozbawiły prądu ponad połowę mieszkańców stolicy.

 

 

 

Tusk i Zełenski widzieli się ostatnim razem w Warszawie 19 grudnia. Wówczas ukraiński prezydent pojawił się w Polsce po raz pierwszy od czasu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. 

 

- Jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale również tutaj w Polsce. Traktujemy cię jak bohatera - mówił podczas oficjalnej części spotkania premier Donald Tusk.

 

Szef rządu nie sprecyzował, czego dokładnie będzie dotyczyć jego najbliższa rozmowa z ukraińskim przywódcą.

Dramatyczna sytuacja w Kijowie. Premier zapowiada wizytę

Ukraińska stolica mierzy się w ostatnich tygodniach z wyjątkowo ciężką zimą i wzmożonymi atakami na infrastrukturę energetyczną ze strony Rosjan. Głównym celem wojsk Władimira Putina są elektrociepłownie i stacje rozdzielcze. Wskutek rosyjskiej ofensywy przerwy w dostawach prądu trwają nawet po kilkanaście godzin.

 

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w wywiadzie dla AFP, że od 9 stycznia po rosyjskich atakach z Kijowa wyjechało około 600 tysięcy osób.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
DONALD TUSKKIJÓWPOLSKAUKRAINAWOŁODYMYR ZEŁENSKI

