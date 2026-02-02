Premier Norwegii o konfrontacji z Trumpem. "Spojrzałem mu w oczy"

To nieprawda co ​​prezydent USA mówił w Davos (...). To kompletna bzdura. I myślę, że znaczna część Stanów Zjednoczonych o tym wie - mówił w poniedziałek premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Oslo, gdzie spotkał się m.in. z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, polityk ostro podsumował politykę zagraniczną Donalda Trumpa.

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere odniósł się do słów Donalda Trumpa o NATO

W poniedziałek w Audytorium Uniwersyteckim w Oslo rozpoczęła się specjalna konferencja poświęcona, m.in. bezpieczeństwu Bałtyku i strategicznej współpracy Norwegii z europejskimi sojusznikami.

 

Premier tego kraju Jonas Gahr Stoere podczas wystąpienia inaugurującego wydarzenie skomentował kwestię roszczeń prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Polityk skrytykował działania amerykańskiego przywódcy - chociażby jego wypowiedzi na Forum Ekonomicznym w Davos, skierowane przeciw wojskom NATO.

 

- To nieprawda co ​​prezydent USA mówił w Davos. Donald Trump mówił, że "daliśmy [Amerykanie] NATO wszystko, a NATO nic w zamian - mówił premier Norwegii cytowany przez portal Dagsavisen. - To nieprawda. To kompletna bzdura. I myślę, że znaczna część Stanów Zjednoczonych o tym wie - kontynuował. 

Oslo. Premier Norwegii z jasnym przesłaniem dla Trumpa

Słowa polityka odnoszą się bezpośrednio do zarzutów Trumpa wobec żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent USA w trakcie swojego wystąpienia w szwajcarskim Davos powiedział, że wojska NATO nie walczyły w Afganistanie na pierwszej linii frontu i nie były chętne do militarnego wspierania Stanów Zjednoczonych.

 

Gahr Stoere pokrótce opowiedział o swojej pierwszej konfrontacji z Donaldem Trumpem, w której jasno dał mu do zrozumienia, jak postrzega współpracę Norwegii z USA.

 

- Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z prezydentem Trumpem, spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: "100 kilometrów od mojej granicy znajduje się największy na świecie arsenał nuklearny. I nie jest on skierowany na mnie, panie prezydencie, ale na pana". I to ma znaczenie, że my (w Norwegii) monitorujemy tamtejsze okręty podwodne. Wiemy, kiedy wypływają z portu, wiemy, kiedy testują nowe systemy uzbrojenia. I dzielimy się tym z panem Trumpem i współpracujemy w monitorowaniu tego - przytoczył. 

 

Jak podsumował premier Norwegii, "bezpieczeństwo zbiorowe to nie dobroczynność. Opiera się na własnym interesie". 

Sikorski z wizytą w Norwegii. Wicepremier o bezpieczeństwie Bałtyku

Jednym z gości zaproszonych na norweską konferencję jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk podkreślił w swojej przemowie, że Polska pragnie pogłębiać relacje północną częścią Europy w celu zabezpieczenia Bałtyku.

 

- Polska chce pogłębiać strategiczną współpracę z państwami Europy Północnej w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę; będziemy skupiać się na bezpieczeństwie na Bałtyku, ochronie infrastruktury krytycznej i europejskich zdolnościach obronnych w ramach NATO - powiedział w Oslo szef MSZ.

 

 

 

 

Zdaniem wicepremiera Morze Bałtyckie jest obecnie jednym z bardziej kluczowych obszarów konfrontacji z Federacją Rosyjską.

 

- Zachęcam Norwegię do odegrania większej roli w powstrzymywaniu tzw. floty cieni. To nie są żadne cienie - to flota wraków, które stanowią realne zagrożenie dla Bałtyku - podkreślił.

 

Konferencja Bezpieczeństwa w Oslo potrwa do wtorku.

 

