W poniedziałek w Audytorium Uniwersyteckim w Oslo rozpoczęła się specjalna konferencja poświęcona, m.in. bezpieczeństwu Bałtyku i strategicznej współpracy Norwegii z europejskimi sojusznikami.

Premier tego kraju Jonas Gahr Stoere podczas wystąpienia inaugurującego wydarzenie skomentował kwestię roszczeń prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Polityk skrytykował działania amerykańskiego przywódcy - chociażby jego wypowiedzi na Forum Ekonomicznym w Davos, skierowane przeciw wojskom NATO.

- To nieprawda co ​​prezydent USA mówił w Davos. Donald Trump mówił, że "daliśmy [Amerykanie] NATO wszystko, a NATO nic w zamian - mówił premier Norwegii cytowany przez portal Dagsavisen. - To nieprawda. To kompletna bzdura. I myślę, że znaczna część Stanów Zjednoczonych o tym wie - kontynuował.

Oslo. Premier Norwegii z jasnym przesłaniem dla Trumpa

Słowa polityka odnoszą się bezpośrednio do zarzutów Trumpa wobec żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent USA w trakcie swojego wystąpienia w szwajcarskim Davos powiedział, że wojska NATO nie walczyły w Afganistanie na pierwszej linii frontu i nie były chętne do militarnego wspierania Stanów Zjednoczonych.

Gahr Stoere pokrótce opowiedział o swojej pierwszej konfrontacji z Donaldem Trumpem, w której jasno dał mu do zrozumienia, jak postrzega współpracę Norwegii z USA.

- Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z prezydentem Trumpem, spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: "100 kilometrów od mojej granicy znajduje się największy na świecie arsenał nuklearny. I nie jest on skierowany na mnie, panie prezydencie, ale na pana". I to ma znaczenie, że my (w Norwegii) monitorujemy tamtejsze okręty podwodne. Wiemy, kiedy wypływają z portu, wiemy, kiedy testują nowe systemy uzbrojenia. I dzielimy się tym z panem Trumpem i współpracujemy w monitorowaniu tego - przytoczył.

Jak podsumował premier Norwegii, "bezpieczeństwo zbiorowe to nie dobroczynność. Opiera się na własnym interesie".

Sikorski z wizytą w Norwegii. Wicepremier o bezpieczeństwie Bałtyku

Jednym z gości zaproszonych na norweską konferencję jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk podkreślił w swojej przemowie, że Polska pragnie pogłębiać relacje północną częścią Europy w celu zabezpieczenia Bałtyku.

- Polska chce pogłębiać strategiczną współpracę z państwami Europy Północnej w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę; będziemy skupiać się na bezpieczeństwie na Bałtyku, ochronie infrastruktury krytycznej i europejskich zdolnościach obronnych w ramach NATO - powiedział w Oslo szef MSZ.

Integralność terytorialna Ukrainy i nasze własne bezpieczeństwo to długoterminowe zobowiązanie. Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do pokojowego rozwiązania konfliktu, ale wszyscy zgadzamy się, że aby osiągnąć pokój z Rosją Putina, musimy być zjednoczeni i gotowi do wzajemnej… pic.twitter.com/QJopqmU0J1 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 2, 2026

Zdaniem wicepremiera Morze Bałtyckie jest obecnie jednym z bardziej kluczowych obszarów konfrontacji z Federacją Rosyjską.

- Zachęcam Norwegię do odegrania większej roli w powstrzymywaniu tzw. floty cieni. To nie są żadne cienie - to flota wraków, które stanowią realne zagrożenie dla Bałtyku - podkreślił.

Konferencja Bezpieczeństwa w Oslo potrwa do wtorku.

