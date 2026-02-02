Minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że z powodu niskich temperatur w poniedziałek zamkniętych zostało 270 szkół w całej Polsce. Aż 175 z nich jest położonych na Mazowszu. Kolejne cztery szkoły i przedszkola leżą na terenie woj. lubelskiego. Wcześniej polsatnews.pl informował, że z powodu trudnych warunków pogodowych lekcje zostały odwołane w trzech województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Nowacka zaapelowała do władz tych placówek, gdzie temperatura spadła do -15 stopni Celsjusza, prosząc o "rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną". Zdaniem minister edukacji podjęcie takich działań byłoby korzystne szczególnie w obliczu tego, że uczniowie i nauczyciele nierzadko muszą dojeżdżać do szkół.

Z powodu ujemnych temperatur warunki na drogach są wyjątkowo trudne. W wielu miejscach pojawiły się oblodzenia, na jezdniach zalega także przymarzające błoto pośniegowe. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się ze spowolnionym ruchem i zwiększonym ryzykiem wystąpienia kolizji.

Śmiertelne żniwo zimy w naszym kraju. Tylko minionej doby zmarły trzy osoby

Niebezpieczne dla życia ludzkiego są także same temperatury. Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejsza w tym roku. Najniższe wskazania na termometrach odnotowano w Suwałkach, gdzie temperatura odczuwalna spadła do -38 stopni. Tylko w ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby.

Z tej samej przyczyny od listopada śmierć poniosło 40 osób, co jest najwyższym wynikiem w ostatnich czterech sezonach. Służby apelują o to, aby nie pozostawać obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dotyczy to nie tylko osób w kryzysie bezdomności, ale również tych, które zasłabły lub zasnęły na zewnątrz.

Atak zimy w Polsce. Środa przyniesie ocieplenie

Eksperci wskazują, że niskie temperatury będą się utrzymywać. Prognozy sugerują, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od -27 do -25 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie kraju. W centrum Polski wskazania termometrów wyniosą około -20 stopni. Na Dolnym Śląsku będzie to od minus ośmiu do minus sześciu stopni Celsjusza.

Temperatury dodatnie mają pojawić się w środę. Wówczas wskazania na termometrach sięgną do trzech stopni Celsjusza. W czwartek słupki wskażą od jednego do dwóch stopni na północy i wschodzie Polski. W centrum kraju temperatura wyniesie do pięciu stopni Celsjusza, natomiast na południu Polski - do siedmiu stopni.

Wpływ na temperaturę będzie miał także ciepły i suchy wiatr, który osuszy powietrze na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami temperatura może sięgać w tych rejonach nawet 10 stopni.

