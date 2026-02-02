Polityczny wyścig we Francji nabiera tempa. Macron w erze "kulawej kaczki"
Emmanuel Macron znajduje się w erze "kulawej kaczki" - opisuje Politico. Został mu rok prezydentury, ale rządzić będzie coraz trudniej. Teraz, by utrzymać rząd, jego współpracownicy wstrzymali flagowy projekt prezydenta Francji.
Francja przyjęła budżet na 2026 rok w specjalnym trybie. Politico opisuje, że prezydent Francji nie będzie mógł długo cieszyć się z sukcesu. Serwis wskazuje, że francuska polityka skupi się obecnie na wyborach prezydenckich, które odbędą się wiosną przyszłego roku.
Emmenuel Macron ponownie kandydować nie może. Politico cytuje wypowiedzi związanych z nim polityków, którzy po uchwaleniu budżetu mówią o "końcu kadencji" prezydenta.
Emmanuel Macron ma problem. Rozpoczyna się era "kulawej kaczki"
Ostatni rok rządów ma być trudny, szczególnie że sprzyjający prezydentowi rząd trwa między innymi dzięki rezygnacji z pomysłów Macrona. W 2024 roku Francuzi zagłosowali w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Od tego czasu mieli już trzech premierów. Teraz Sébastien Lecornu zachował stanowisko, kiedy wstrzymał kluczową dla prezydenta reformę emerytalną.
Politico zaznacza, że premier wykazał się sprytem, bo nie został odwołany przez podzielony parlament. Ale rezygnacja z ważnych dla Macrona projektów oznacza, że będzie skupiał się na ustawach niebudzących kontrowersji. Według części rozmówców serwisu Lecornu może znaleźć się w gronie kandydatów w przyszłorocznych wyborach.
Dlatego Politico pisze o erze "kulawej kaczki" - jak określono ostatni rok rządów Emmanuela Macrona.
Francja. Ambicje premiera Lecornu
Sam Lecornu określa siebie jako "wojownika-mnicha" i nie mówi o ambicjach prezydenckich. Jednak według Mathieu Gallarda, analityka Ipsos, dzięki sprawie budżetu masz szansę na start w wyborach.
Inni rozmówcy Politico zwracają jednak uwagę, że obecny premier ma słabe zaplecze polityczne i "niewielu przyjaciół", którzy pomogliby przeforsować jego start w wyborach prezydenckich.
