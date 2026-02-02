Polityczny wyścig we Francji nabiera tempa. Macron w erze "kulawej kaczki"

Emmanuel Macron znajduje się w erze "kulawej kaczki" - opisuje Politico. Został mu rok prezydentury, ale rządzić będzie coraz trudniej. Teraz, by utrzymać rząd, jego współpracownicy wstrzymali flagowy projekt prezydenta Francji.

Francja przyjęła budżet na 2026 rok w specjalnym trybie. Politico opisuje, że prezydent Francji nie będzie mógł długo cieszyć się z sukcesu. Serwis wskazuje, że francuska polityka skupi się obecnie na wyborach prezydenckich, które odbędą się wiosną przyszłego roku.

 

Emmenuel Macron ponownie kandydować nie może. Politico cytuje wypowiedzi związanych z nim polityków, którzy po uchwaleniu budżetu mówią o "końcu kadencji" prezydenta.

Emmanuel Macron ma problem. Rozpoczyna się era "kulawej kaczki"

Ostatni rok rządów ma być trudny, szczególnie że sprzyjający prezydentowi rząd trwa między innymi dzięki rezygnacji z pomysłów Macrona. W 2024 roku Francuzi zagłosowali w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Od tego czasu mieli już trzech premierów. Teraz Sébastien Lecornu zachował stanowisko, kiedy wstrzymał kluczową dla prezydenta reformę emerytalną.

 

ZOBACZ: Francja z sojusznikami przechwycili rosyjski tankowiec. "Nie pozwolimy, by uszło płazem"

 

Politico zaznacza, że premier wykazał się sprytem, bo nie został odwołany przez podzielony parlament. Ale rezygnacja z ważnych dla Macrona projektów oznacza, że będzie skupiał się na ustawach niebudzących kontrowersji. Według części rozmówców serwisu Lecornu może znaleźć się w gronie kandydatów w przyszłorocznych wyborach.

 

Dlatego Politico pisze o erze "kulawej kaczki" - jak określono ostatni rok rządów Emmanuela Macrona.

Francja. Ambicje premiera Lecornu

Sam Lecornu określa siebie jako "wojownika-mnicha" i nie mówi o ambicjach prezydenckich. Jednak według Mathieu Gallarda, analityka Ipsos, dzięki sprawie budżetu masz szansę na start w wyborach.

 

ZOBACZ: "Musimy budzić strach". Emmanuel Macron ogłosił budowę lotniskowca

 

Inni rozmówcy Politico zwracają jednak uwagę, że obecny premier ma słabe zaplecze polityczne i "niewielu przyjaciół", którzy pomogliby przeforsować jego start w wyborach prezydenckich.

 

