Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała również, że chce, by Rada Krajowa partii zwołała zjazd krajowy. - Polska 2050 stanie się partią jeszcze bardziej opartą na sile regionów - zaznaczyła podczas konferencji prasowej.

W swoim wystąpieniu nowa liderka podziękowała kontrkandydatce w wyborach. - Zgodnie z naszą wspólną obietnicą chcemy, żeby przewodniczący regionów wszyscy weszli do Rady Krajowej Polski 2050 - wskazała Pełczyńska-Nałęcz.

Dalej podkreśliła, że "Polska 2050 jest, pozostanie częścią koalicji 15 października". Liderka zapowiedziała również, że w najbliższym czasie spotka się z liderami koalicji i będzie rozmawiać o priorytetach jej formacji.

Ws. składu nowego zarządu zapowiedziała, że jako przewodnicząca nie nominuje Ryszarda Petru, ale możliwe jest, że zrobią to członkowie partii.

Hennig-Kloska: Masz Kasiu świadomość, że partia jest podzielona

Podczas konferencji głos zabrała również Paulina Hennig-Kloska. - Gratuluję Katarzynie, ale masz Kasiu świadomość, że partia dzisiaj jest też podzielona, co do wizji. I masz dzisiaj najwięcej narzędzi w swoich rękach, by wykorzystać tę wiedzę najlepiej jak potrafisz. By doprowadzić do prawdziwej jedności - stwierdziła.

- Mamy pełną świadomość, że w trakcie naszej kampanii padło za dużo słów, także złych. (...) Zostało wykonanych zbyt wiele gestów, które nie powinny być wykonane. Tak naprawdę zaczynając odbudowę jedności od regionów, musimy tę odbudowę zakończyć na klubie parlamentarnym - dodała Hennig-Kloska.

Stanowisko wicepremiera dla nowej liderki? "Umów należy dotrzymywać"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła również, że we wtorek spotka się z Szymonem Hołownią. Dziennikarze pytali również o wcześniejsze zapowiedzi objęcia przez nią stanowiska wicepremiera.

- Mam poczwórny mandat w tej sprawie. Taką decyzję podjął klub, Rada Krajowa, jestem kandydatką, która dostała największy mandat w pierwszej turze i wygrała drugą turę (...). Sprawa wicepremiera jest decyzją naszego głównego koalicjanta. My jesteśmy gotowi być w tej koalicji dla spraw. Ale jednocześnie mówimy: umów należy dotrzymywać. Na tym polega dobra polityka. (...) Jest umowa ustna, że każda partia koalicyjna ma wicepremiera - zaznaczyła liderka.

Wybory w Polsce 2050

W sobotnich wyborach minister funduszy i polityki regionalnej zdobyła 350 głosów, a jej rywalka - szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska - otrzymała poparcie 309 osób. Liderkę mogło wybierać ponad 800 uprawnionych członków partii, frekwencja wyniosła 94 proc.

ZOBACZ: Polska 2050 na listach z KO? Pełczyńska-Nałęcz stanowczo

Poprzedni lider - Szymon Hołownia, we wrześniu 2025 r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r. na trzy lata - w styczniu minęła więc ich kadencja i konieczne było przeprowadzenie wyborów zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.

