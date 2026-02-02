Kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl, że do wypadku doszło około godziny 6:25 na drodze między Makowem Mazowieckim a Szelkowem. Kierowca busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych najechał na tył zaparkowanego na jezdni pojazdu ciężarowego z naczepą.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd ten był zaparkowany z powodu awarii - powiedziała policjantka.

Następnie bus zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku śmierć poniosły trzy osoby, które jechały tym autem do szpitala na dializy. To dwie kobiety w wieku 40 oraz 65 lat oraz jeden mężczyzna w wieku 49 lat.

Tragiczny wypadek w Chylinach. Zginęli ludzie przewożeni do szpitala na dializy

Kierowcy busa oraz pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Na miejscu wypadku prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu.

Droga w Chylinach będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Dla kierowców wyznaczono objazdy.

