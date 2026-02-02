Nowe informacje o awarii w Trójmieście. Szkoły zawieszają zajęcia

Z powodu awarii władze Gdańska podjęły decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach podstawowych, które nie posiadają własnego systemu ogrzewania.

W kilkunastu placówkach lekcje będą się odbywały normalnie. Są to: Szkoła Podstawowa nr 59, SP 40, SP 84, SP 62, SP 82, SP 83, SP 86, SP 88, SP 87, Przedszkole nr 61, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 28, X Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Gdańsk. Odwołano zajęć części szkół

Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że zajęcia w tych placówkach będą się odbywały pod warunkiem utrzymania temperatury co najmniej 18 st. C.

Polityk poinformowała, że bez zmian będą funkcjonowały także przedszkola i żłobki. Tam, gdzie temperatura spadnie poniżej normy, zostaną dostarczone dodatkowe urządzenia grzewcze.

ZOBACZ: Rosja blokuje przejęcie konsulatu w Gdańsku. Miasto zapowiada kroki prawne

Zajęcia zostały odwołane również w sopockich placówkach. Wiceprezydent miasta Michał Banacki powiedział, że w związku z awarią miasto podjęło decyzję o odwołaniu lekcji w sopockich szkołach podstawowych i wprowadzeniu nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych.

Wielka awaria w Trójmieście. Chłodniej w tysiącach domów

W poniedziałek po południu miejskie władze na konferencji prasowej przekazały, że w siedmiu dzielnicach Gdańska oraz Sopocie wystąpiły problemy z ogrzewaniem i dostępem do ciepłej wody w związku z awarią elektrociepłowni.

Powodem awarii jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń elektrociepłowni w Gdańsku. Chodzi o kocioł blokowy, który - mimo że elektrociepłownia cały czas pracuje - wpływa na zaniżenie parametrów.

Oznacza to, że kaloryfery nie będą działały w pełni sprawnie i w mieszkaniach będą panować niższe temperatur (ok. 15-18 stopni Celsjusza). Przywrócenie działania nieszczelnego obiektu elektrociepłowni jest planowane w środę 4 lutego.

ZOBACZ: Wielka awaria w Trójmieście. W tysiącach mieszkań będzie chłodniej

Władze Gdańska zapowiedziały, że w przyszłości planowane są inwestycje, które pozwolą przygotować się na podobne sytuacje w woj. pomorskim. Jak zaznaczono, w ostatnich latach nie występowały tak niskie temperatury.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni