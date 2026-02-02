Najmniejsze zyski, największe straty. Nowe dane o rosyjskiej agresji
Rosyjskie siły zbrojne zajęły w styczniu prawie dwa razy mniej ukraińskiego terytorium niż w grudniu zeszłego roku - wynika z podsumowania ukraińskiego projektu analitycznego DeepState. Według szacunków ekspertów, Rosja okupuje obecnie około 20 proc. terenów Ukrainy. Największe straty strona ukraińska poniosła w rejonie Słowiańska w obwodzie donieckim.
Analitycy z projektu DeepState przekazali nowe dane na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ich wyliczeń, w styczniu rosyjskie wojska zajęły 245 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. W porównaniu do grudnia 2025 roku, to prawie dwa razy mniej.
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Zacięte walki o Pokrowsk
"Negatywnym rekordzistą stał się odcinek słowiański, gdzie 3 proc. ogółu ataków doprowadziło do prawie 20 proc. ogólnych strat terytorialnych" - zaznaczyli eksperci DeepState.
Słowiańsk jest obok Kramatorska głównym miastem tych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, które kontrolują władze w Kijowie.
Według danych DeepState, w styczniu najwięcej starć sił ukraińskich z wojskami rosyjskimi miało miejsce na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim – 33 proc. wszystkich ataków. Na odcinek Hulajpola w obwodzie zaporoskim przypadło 21 proc. ataków rosyjskich, dużą aktywność sił zbrojnych agresora przypadło też na odcinki odcinki kostantynowski (12 proc.), łymański (8 proc.) i ołeksandriwski (8 proc.).
Inwazja Rosji na Ukrainę. Ok. 20 proc. terytorium pod okupacją
Pomimo spadku ogólnej aktywności tylko o około 4 proc. w porównaniu z grudniem, większość wojskowych ocenia styczeń jako stosunkowo mniej napięty miesiąc.
Z danych amerykańskich think tanków, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) i Critical Threats Project (CTP), wynika, że w 2022 r. wojska rosyjskie zajęły prawie 64 tys. km kw. ukraińskiego terytorium, w 2023 - 580 km kw., a w 2024 - 4 tys. km kw.
W 2025 r. Rosja zdobyła ponad 5,6 tys. km kw. terytorium Ukrainy - przekazano w raporcie opublikowanym przez agencję AFP w styczniu.
Ogółem szacuje się, że Rosja okupuje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej