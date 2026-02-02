Analitycy z projektu DeepState przekazali nowe dane na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ich wyliczeń, w styczniu rosyjskie wojska zajęły 245 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. W porównaniu do grudnia 2025 roku, to prawie dwa razy mniej.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Zacięte walki o Pokrowsk

"Negatywnym rekordzistą stał się odcinek słowiański, gdzie 3 proc. ogółu ataków doprowadziło do prawie 20 proc. ogólnych strat terytorialnych" - zaznaczyli eksperci DeepState.

Słowiańsk jest obok Kramatorska głównym miastem tych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, które kontrolują władze w Kijowie.

Według danych DeepState, w styczniu najwięcej starć sił ukraińskich z wojskami rosyjskimi miało miejsce na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim – 33 proc. wszystkich ataków. Na odcinek Hulajpola w obwodzie zaporoskim przypadło 21 proc. ataków rosyjskich, dużą aktywność sił zbrojnych agresora przypadło też na odcinki odcinki kostantynowski (12 proc.), łymański (8 proc.) i ołeksandriwski (8 proc.).

Deepstate publikuje dane na temat dynamiki rosyjskiej okupacji fot. t.me/DeepStateUA

Inwazja Rosji na Ukrainę. Ok. 20 proc. terytorium pod okupacją

Pomimo spadku ogólnej aktywności tylko o około 4 proc. w porównaniu z grudniem, większość wojskowych ocenia styczeń jako stosunkowo mniej napięty miesiąc.

Z danych amerykańskich think tanków, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) i Critical Threats Project (CTP), wynika, że w 2022 r. wojska rosyjskie zajęły prawie 64 tys. km kw. ukraińskiego terytorium, w 2023 - 580 km kw., a w 2024 - 4 tys. km kw.

W 2025 r. Rosja zdobyła ponad 5,6 tys. km kw. terytorium Ukrainy - przekazano w raporcie opublikowanym przez agencję AFP w styczniu.

Ogółem szacuje się, że Rosja okupuje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy.

