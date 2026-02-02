W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" prowadzący Marek Tejchman rozmawiał z rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o prognozach pogody na najbliższe dni.

ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia

- Przed nami kolejna mroźna noc z tymi temperaturami lokalnie nawet do -30 stopni. Głównie na wschodzie (...). Natomiast już kolejnej nocy te temperatury nieco osłabną, głównie na północnym wschodzie, w centrum i wschodzie, lokalnie do - 18 st. C, czy -20 st. C - powiedziała Agnieszka Prasek.

Czeka nas krótkie ocieplenie. Od weekendu wrócą siarczyste mrozy

- Do końca tygodnia spodziewamy się ocieplenia. Te temperatury będą lokalnie dodatnie, bo na południu wyniosą one nawet do plus 8 stopni - powiedziała Prasek. Ostrzegła, że chwilowe ocieplenie może spowodować zjawisko marznącego deszczu i wystąpienie niebezpiecznych sytuacje na drogach.

WIDEO: Mroźna aura może utrzymać się do połowy marca

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Ale już od niedzieli, pod koniec weekendu lub na początku przyszłego tygodnia, powróci fala silnych mrozów, a temperatury spadną poniżej - 20 stopni - zaznaczyła.

Prowadzący dopytywał z czego wynika tak mroźna zima w tym roku.

- Przede wszystkim mamy do czynienia z rozpadem wiru polarnego, czyli tak zwaną czapką lodową nieba, w której uwięzione jest arktyczne mroźne powietrze - powiedziała rzecznik IMGW. - Zmiany klimatu mają też wpływ na falowanie i rozpad wiru - dodała.

ZOBACZ: Armagedon pogodowy w USA i Kanadzie. Fern odciął od prądu setki tysięcy osób

Wyjaśniła, że masy tego powietrza dotarły m.in. do naszej części Europy. Zastrzegła, że jedna mroźna zima nie oznacza, że globalne ocieplenie nie istnieje.

- Od dekad już cały czas jest zdecydowanie cieplej, temperatura ziemi jest zdecydowanie wyższa. mamy przede wszystkim zmienną tą pogodę i to właśnie przekłada się na taką sytuację - wyjaśniła.

Zima zagości w Polsce na dłużej. Długoterminowe prognozy IMGW

Agnieszka Prasek zaznaczyła, że zima może zostać w Polsce na dłużej. Powiedziała, że mróz może być odczuwalny w części Polski jeszcze przed 1,5 miesiąca.

- Zima powinna z nami pozostać i jej epizody mogą być widoczne nawet do połowy marca - powiedziała.

ZOBACZ: Szykuje się poważna zmiana. Pogoda podzieli nasz kraj na dwie strefy

- To jest oczywiście prognoza długoterminowa obarczona błędem, ale niemniej jednak taki scenariusz najbardziej niebezpieczny występuje. Także zobaczymy co przyniesie czas i czy faktycznie ten mróz tak długo się utrzyma - zastrzegła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni