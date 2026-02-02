Na szczycie rankingu imion żeńskich po raz kolejny znalazło się imię Zofia, które dominowało także w I półroczu 2025 roku. W drugiej połowie ubiegłego roku nazwano tak 4 415 dziewczynek.

Popularnością cieszyło się także imię Zuzanna, które w II półroczu 2025 roku nadano 3 881 dzieciom. Na podium znalazło się również imię Maja, które nadano 3 873 dziewczynkom.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. Resort ogłosił

W II półroczu 2025 roku imię Laura nadano 3 821 dzieciom. Dużą popularnością cieszyło się także imię Hanna, które przypadło 3 452 noworodkom. Na szóstym miejscu w rankingu uplasowało się imię Julia, nadane 3 207 dziewczynkom.

Wśród najpopularniejszych imion żeńskich II półrocza 2025 roku znalazła się też Oliwia. W taki sposób nazwano 3 067 dziewczynek. Imię Pola przypadło 2 812 noworodkom. W drugiej połowie ubiegłego roku w Polsce urodziło się także 2 788 Alicji oraz 2 556 Emilii.

Te imiona męskie królowały w drugiej połowie 2025 roku. Na podium same klasyki

Najpopularniejsze imię dla chłopców to Nikodem. W drugiej połowie 2025 roku nazwano tak 5 772 noworodków. Na podium znajdziemy także imiona Antoni (5253) oraz Leon (5079).

Rodzice chętnie wybierali także imię Jan. W taki sposób na przestrzeni ostatnich miesięcy nazwano 5054 chłopców. Na piątej pozycji w zestawieniu uplasowało się imię Aleksander, które nadano 4687 noworodkom.

Popularne okazały się także inne klasyczne imiona. W drugiej połowie 2025 roku w Polsce urodziło się 4 548 chłopców o imieniu Franciszek oraz 4 222 o imieniu Ignacy. Kolejnych 3 554 chłopców nazwano imieniem Stanisław. Zainteresowaniem cieszyły się również imiona Jakub (3 386) oraz Mikołaj (3 215).

Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie dla mediów przekazało, że imiona najczęściej nadawane dzieciom w drugiej połowie ubiegłego roku odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. "Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności" - przekazał resort.

Liam, Solomiia czy Alisa. Jakie oryginalne imiona wybierali rodzice w 2025 roku?

Mimo to na liście znalazło się także wiele oryginalnych imion. W 1 235 przypadkach rodzice zadecydowali o nazwaniu swoich córek imieniem Blanka. W naszym kraju urodziło się także 1 013 dziewczynek o imieniu Mia. Kolejne 964 noworodków nazwano imieniem Jaśmina.

Zainteresowaniem cieszyło się też imię Liwia, którym nazwano 656 dziewczynek. W drugiej połowie 2025 roku w Polsce urodziło się również 192 Auror i 140 Florentyn, a także 131 dziewczynek o imieniu Alisa i 123 o imieniu Solomiia.

W oryginalny sposób nazywano także chłopców. 317 noworodkom nadano imię Liam, natomiast 198 - Nataniel. W II półroczu 2025 roku w naszym kraju urodziło się 195 chłopców o imieniu Matvii. W 169 przypadkach rodzice postawili na imię Samuel. W Polsce urodziło się także 147 Damirów, 94 Aronów oraz 86 Makarów.

Zdaniem resortu popularność tego typu imion wynika często z inspiracji filmami lub serialami, a nawet osobami publicznymi. "Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana" - wskazało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

