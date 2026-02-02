O tym, że w rodzinie Kariny oraz Krzysztofa Bosaków pojawiło się czwarte dziecko, można dowiedzieć się z mediów społecznościowych. Żona wicemarszałka Sejmu zamieściła w poniedziałek radosny wpis, w którym ogłosiła, że przed weekendem powitali nowego członka rodziny, Stefana Jerzego.

Chłopczyk jest czwartym dzieckiem pary. W 2020 roku Bosakowie doczekali się swojego pierwszego syna, Artura Maksymiliana. Dwa lata później na świat przyszedł kolejny chłopiec, Daniel Ksawery. Wicemarszałek Sejmu ma także córkę, Emilię Marię, urodzoną w 2023 roku.

"Wyjątkowe i wspaniałe". Krzysztof i Karina Bosak zostali rodzicami po raz czwarty

Na początku 2026 roku para doczekała się czwartego dziecka, a zarazem trzeciego synka. "Rodzeństwo przeszczęśliwe, niecierpliwe by się już z nim bawić, choć to wymaga jeszcze chwili" - poinformowała Karina Bosak, wskazując, że powitanie na świecie kolejnego dziecka to "wyjątkowe i wspaniałe wydarzenie" dla całej rodziny.

"Dziękujemy personelowi szpitala, który się nami opiekował w czasie porodu, za wszelką pomoc, na którą mogą liczyć kobiety w tym pięknym i jednocześnie trudnym czasie, gdy ból i strach przeplata radość i wdzięczność! Profesjonalna opieka okołoporodowa to jedyna gwarancja bezpieczeństwa kobiet w tym wyjątkowym czasie. Jej standard nigdy nie powinien ulec obniżeniu!" - napisała żona wicemarszałka Sejmu.

Trzeci syn Krzysztofa Bosaka przyszedł na świat. Polityk uczestniczył w porodzie

Informację o narodzinach Stefana Jerzego potwierdził także sam Krzysztof Bosak, który w poniedziałek na antenie Radia ZET przekazał, że był to dla niego trzeci raz, kiedy uczestniczył w porodzie. Raz nie mógł pojawić się w szpitalu z powodu pandemicznych ograniczeń. - Mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi - mówił polityk.

Na antenie Bosak odniósł się także do sprawy malejącej liczby oddziałów położniczych, które w ostatnim czasie są regularnie likwidowane z uwagi na oszczędności oraz malejącą liczbę urodzeń w naszym kraju. W ocenie wicemarszałka Sejmu "tam, gdzie te oddziały są w pewien sposób nieopłacalne, gdzie porodów jest mało, należy zmienić reguły ich finansowania tak, żeby zagwarantować ich istnienie".

- Jeśli gdzieś jest duże rozrzedzenie ludności, porodów jest mało, to być może należy stworzyć w jednym miejscu oddział położniczy, przy nim pokoje, gdzie w ostatnich dniach ciąży kobiety będą mogły przyjechać, na poród zaczekać, a nie jechać rodząc - zaproponował Bosak.

