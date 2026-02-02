Dron spadł na jednostkę. Mamy komentarz Żandarmerii Wojskowej

- Już wiemy, że dron był bez kart pamięci SIM. Ze wstępnych ustaleń wygląda to na drona zabawkę, ale czekamy na opinię biegłych w tej sprawie - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

- Mogę potwierdzić, że dron spadł 70 metrów od magazynu uzbrojenia na terenie jednostki. Przesłuchano świadków i dokonano oględzin miejsca upadku maszyny - dodał pułkownik.

Dron nad jednostką wojskową w Przasnyszu. ŻW prowadzi śledztwo

Oficer ŻW potwierdził, że do zdarzenia doszło 28 stycznia. Na skutek upadku maszyny nikt nie został ranny.

Przasnyska Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że prowadzi śledztwo ws. naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego podczas wykonywania lotu statkiem powietrznym w określonej przestrzeni powietrznej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

Informacje o pojawieniu się bezzałogowca na terenie jednostki przekazało jako pierwsze Radio Zet.

Polska inwestuje w system antydronowy San

Powtarzające się incydenty z udziałem dronów skłoniły już wcześniej polskie władze do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

W podwarszawskiej Kobyłce odbyło się w piątek podpisanie umowy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a jedną ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przedmiotem kontraktu jest budowa systemu antydronowego SAN. - To historyczna chwila, jeśli chodzi o obronę powietrzną - powiedział podczas uroczystości premier Donald Tusk.

System SAN będzie uzupełnieniem powstającego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, w skład którego wchodzą: program Wisła z amerykańskimi systemami średniego zasięgu Patriot, program Narew oparty na brytyjskich pociskach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu (ok. 20 km) z rodziny CAMM, oraz program tzw. bardzo krótkiego zasięgu Pilica i Pilica+, oparty o polskie działka przeciwlotnicze, rakiety Grom i Piorun, a w przyszłości także pociski CAMM.

