Początek lutego przyniesie ze sobą mroźne arktyczne masy powietrza i spadek ciśnienia. Prawdziwym wyzwaniem będą jednak najbliższe noce - na Podlasiu termometry wskażą nawet -28 st. C., jednak odczuwalna temperatura sięgnie -30 st. C.

W znacznej części kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem. Najgorsza sytuacja panuje na Podlasiu i w części woj. lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie w mocy pozostają alerty II stopnia.

Skrajnie zimno będzie również w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim i w części woj. lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W tych rejonach ogłoszono alerty I stopnia.

Jednocześnie, setki gospodarstw domowych pozostaje bez dostępu do prądu. Na ten moment poszkodowanych w tym zakresie jest około 3,5 tysiąca osób. "Służby działają, by pomóc przetrwać ten trudny czas" - poinformowało MSWiA.

To będzie trudna noc. Odczuwalna temperatura sięgnie -30 st. C.

Jak poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha, najbliższej nocy czeka nas kolejna rekordowa fala mrozów. Według prognoz w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim temperatury sięgną -23, -24 st. C., a miejscami nawet -28 st. W centrum kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni mrozu, zaś najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie możemy spodziewać się ok. 6 stopni na minusie.

Podobne warunki utrzymają się także przez kolejne dni. Oprócz rekordowo niskiej temperatury, utrudnieniem na obszarach podgórskich będą gęste mgły ograniczające widoczność do 300 metrów oraz silne porywy wiatru.

W północnej, północno-wschodniej oraz wschodniej części kraju w nocy z wtorku na środę przewiduje się od minus 20 st. C do minus 17 st. C.

Awarie prądu, pozamykane szkoły. Fala mrozów doskwiera Polakom

Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk poinformował, że ok. 3,5 tys. osób pozostaje bez prądu. Najwięcej awarii miało miejsce na Warmii i Mazurach (ok. 850) i Podlasiu (ok. 800). Ponadto poszkodowani są również mieszkańcy Trójmiasta, gdzie w poniedziałek doszło do awarii elektrociepłowni.

Oznacza to, że kaloryfery nie będą działały w pełni sprawnie i w mieszkaniach będą panować niższe temperatury (ok. 15-18 stopni Celsjusza). Pełne przywrócenie pracy elektrociepłowni planowane jest na środę 4 lutego. Do tego czasu część szkół w Gdańsku przejdzie na naukę zdalną, a w Sopocie zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostaną wstrzymane.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że ostrzeżenia przed silnym mrozem są "realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, szczególnie dla osób bezdomnych, starszych i samotnych". Jak poinformowało RCB, tylko zeszłej doby z wychłodzenia zmarły kolejne trzy osoby. Oznacza to, że od listopada bilans ofiar mrozów nad Polską wzrósł do 43.

W miniony weekend 4 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia.

IMGW ostrzega przed mrozem i realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, szczególnie dla osób bezdomnych, starszych i samotnych.



MSWiA przekazało, że służby w całym kraju kontynuują kontrole miejsc, w których skryć mogły się osoby w kryzysie bezdomności.



"Funkcjonariusze policji realizują intensywne patrole ukierunkowane na ochronę życia i zdrowia osób najbardziej narażonych na wychłodzenie. Policjanci systematycznie sprawdzają m.in. pustostany, ogródki działkowe, okolice dworców, kanały ciepłownicze oraz inne miejsca, w których osoby w kryzysie bezdomności szukają schronienia" - przekazało ministerstwo.

