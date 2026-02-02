Do zatrzymania dwóch Białorusinów przez Podlaski Oddział Straży Granicznej doszło w związku z ujawnieniem kontrabandy przemycanej za pomocą balonów meteorologicznych. Osobom tym zostały przedstawione zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem Straży Granicznej, wobec Białorusinów zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania. Jeżeli zarzuty związane z przemytem towarów objętych sankcjami się potwierdzą, mężczyźni mogą trafić do więzienia na okres co najmniej trzech lat.

Przemyt papierosów z Białorusi. Straż Graniczna podsumowała styczeń

Tylko w styczniu bieżącego roku polska Straż Graniczna zabezpieczyła około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, których wartość została oszacowana na 1,78 mln złotych. Produkty te miały zostać przemycone do naszego kraju za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi.

Papierosy zostały przemycone do naszego kraju za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi. W ostatnich dniach Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o licznych incydentach z ich udziałem. W pierwszy poniedziałek lutego wskazano, że minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez "obiekty o charakterze balonów".

Balony przemytnicze z Białorusi nad Polską. Służby walczą z problemem

Kolejny tego typu incydent został nagłośniony w niedzielę. Wówczas Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku strona białoruska podjęła ponowną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP, które zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów".

Dane z poprzednich miesięcy pokazują, że w 2025 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wyniosła prawie 3,5 mln zł. Szczególnie intensywna była wigilijna noc, kiedy wojsko poinformowało o kilkudziesięciu obiektach, które zostały później odnalezione na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.

