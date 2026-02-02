Polityk opublikował pismo, w którym tłumaczy powody swojej decyzji. Stwierdził, że jest niewinny, ale rezygnuje bo nie chce narażać swojej partii na "zakłopotanie".

"W ten weekend ponownie zostałem powiązany ze zrozumiałą wrzawą wokół Jeffreya Epsteina i bardzo mi przykro z tego powodu. Zarzuty - które uważam za fałszywe - jakoby miał dokonać płatności finansowych na moją rzecz, a których nie pamiętam i na które nie mam żadnych zapisów, wymagają ode mnie zbadania. Robiąc to, nie chcę jednak narażać Partii Pracy na dalsze zakłopotanie, dlatego rezygnuję z członkostwa w partii" - napisał Mandelson w oświadczeniu.

Afera Epsteina. Brytyjski polityk odchodzi z Partii Pracy

72-letni Mandelson był dotąd jednym z najważniejszych polityków rządzącej Partii Pracy. Był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, m.in. sprawując wpływową funkcję ministra biznesu, a w latach 2004-2008 był komisarzem UE ds. handlu. Od 2008 r. jest członkiem Izby Lordów.

Krótko po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. nowy premier Keir Starmer powołał Mandelsona na stanowisko ambasadora w USA. Pełnił tę rolę przez zaledwie siedem miesięcy - od lutego do września 2025 r. Został odwołany, gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż było wcześniej wiadomo.

W odpowiedzi na rezygnację Mandelsona Partia Pracy potwierdziła, że nie jest on już jej członkiem i oświadczyła, że wewnątrzpartyjne dochodzenie rozpoczęło się już wcześniej. Z kolei rzecznik Starmera powiedział, że zdaniem premiera Mandelson powinien złożyć zeznania przed amerykańskim Kongresem i nie powinien zasiadać w Izbie Lordów. Przypomniał jednak, że szef rządu nie ma kompetencji, by go stamtąd odwołać.

Odtajniono dokumenty akt Epsteina. Ponad trzy miliony stron

W piątek amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około trzy miliony stron dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty, który utrzymywał kontakty w wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i który, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem.

W opublikowanej transzy znajdują się dokumenty sugerujące, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dolarów każda oraz że w 2009 r. Mansdelson jako minister biznesu próbował na prośbę Epsteina zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego.

Ponadto w aktach znalazło się zrobione w paryskim apartamencie Epsteina zdjęcie, na którym finansista stoi w samej bieliźnie obok młodej kobiety.

Doradca premiera Słowacji w aktach Epsteina. Fico przyjął jego dymisję

Afera Epsteina dotarła również na Słowację. Premier Robert Fico poinformował w sobotę, że przyjął rezygnację swojego doradcy, byłego szefa MSZ Miroslava Lajczaka, którego nazwisko było wymieniane w amerykańskich aktach.

Z dokumentów ma wynikać, że Epstein rzekomo oferował Lajczakowi młode kobiety, a ten w zamian próbował zorganizować spotkanie premiera Ficy z ideologiem amerykańskiej prawicy Stevem Bannonem.

"Nie organizowałem żadnego spotkania dla premiera. Kobiety nigdy nie były częścią naszej komunikacji. Absolutnie nigdy" - przekazał Lajczak portalowi 360tka. Według SME z opublikowanych dokumentów wynika, że Epstein i Lajczak kontaktowali się intensywnie i w poufny sposób. Częstym tematem ich rozmów miały być młode kobiety.

Po publikacji dokumentów politycy słowackiej opozycji krytykowali Lajczaka i Ficę, który zatrudniał go jako swojego doradcę. Ostro wypowiadali się także politycy z dwóch współtworzących gabinet Ficy partii.

