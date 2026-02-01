Zbigniew Bogucki w programie "Polityczny WF z gościem"

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem i Łukaszem Szpyrką, Zbigniew Bogucki odniesie się między innymi do spekulacji, że mógłby zostać premierem oraz do możliwych scenariuszy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Jednym z głównych tematów rozmowy będzie kwestia ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa jako stałego członka, co wiązałoby się z koniecznością zapłaty miliarda dolarów. Zbigniew Bogucki skomentuje również zapowiadane inicjatywy Karola Nawrockiego oraz odpowie na pytanie, czy możliwe jest przełamanie impasu w relacjach między rządem, a prezydentem w sprawie obsady stanowisk ambasadorskich.

W programie poruszony zostanie także temat potencjalnej współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Koroną Grzegorza Brauna, a także realności zawarcia szerokiego prawicowego paktu senackiego przed wyborami w 2027 roku. Nie zabraknie odniesień do bieżącej sytuacji na scenie politycznej, wewnętrznych napięć na prawicy oraz możliwych kierunków jej dalszej konsolidacji.

Czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju Donalda Trumpa? Jaką inicjatywę w najbliższych tygodniach podejmie Karol Nawrocki? I czy istnieje szansa na porozumienie rządu z prezydentem w sprawie ambasadorów?

