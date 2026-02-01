W niedzielę rosyjski dron uderzył w pobliżu służbowego autobusu jednego z przedsiębiorstw w obwodzie dniepropietrowskim, w rejonie pawłohradzkim. Według najnowszych danych od związku górniczego zginęło 15 osób, a siedem zostało rannych.

Atak Rosji na autobus w Ukrainie. Nie żyje co najmniej 15 osób

Jak poinformował szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Hanża, bezzałogowy statek powietrzny trafił w okolice autobusu przewożącego pracowników zakładu. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Dodatkowe szczegóły przekazał przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy Mychajło Wołyniec. Zaznaczył, że celem ataku było przedsiębiorstwo wydobywcze, a także autobus transportujący pracowników kopalni w ramach zmiany roboczej. Według jego informacji Rosjanie użyli czterech dronów typu Szahed.

Miejsce ataku / Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy

Tego samego dnia Rosja zaatakowała również Zaporoże. Jej celem padł m.in. szpital położniczy. Rannych zostało co najmniej sześć osób, w tym dwie kobiety, które w momencie ataku przechodziły badania lekarskie w placówce.

Rosjanie kontynuują ataki na sektor energetyczny Ukrainy

Rosyjskie uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną nie ustają. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych, minionej nocy Kreml przeprowadził atak z użyciem 90 dronów, z czego 76 zostało zneutralizowanych przez obronę powietrzną.

Część bezzałogowców przedostała się jednak przez system obrony i spadła w kilkunastu lokalizacjach, powodując straty materialne. Najtragiczniejsze skutki odnotowano w Dnieprze, gdzie śmierć poniosły dwie osoby. - Atak miał miejsce w nocy. Doszło do pożaru, jeden prywatny dom został całkowicie zniszczony, a dwa kolejne uległy uszkodzeniu - przekazał Ołeksandr Hanża.

Sytuację ludności dodatkowo pogarszają ekstremalnie niskie temperatury. Prognozy wskazują, że w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz kolejnej nocy słupki rtęci w Kijowie spadną poniżej -20 stopni Celsjusza.

W wielu regionach, na skutek rosyjskich ostrzałów, mieszkańcy pozostają bez ogrzewania. Anton Heraszczenko, były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, opublikował zdjęcia pokazujące, że w części kijowskich mieszkań temperatura wewnątrz spadła nawet poniżej 5 stopni Celsjusza.

