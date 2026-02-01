"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.
"Śniadanie Rymanowskiego" od 9.55
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Adriana Porowska (sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Polska 2050)
- Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica)
- Rafał Leśkiewicz (rzecznik prasowy prezydenta)
- Paweł Bliźniuk (Koalicja Obywatelska)
- Patryk Jaki (wiceprezes PiS i eurodeputowany)
- Marcin Możdżonek (Konfederacja)
