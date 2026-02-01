"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.

Mężczyzna w beżowej marynarce i brązowym golfie, siedzi i trzyma niebieski notatnik z logo.
"Śniadanie Rymanowskiego" od 9.55

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Adriana Porowska (sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Polska 2050)
  • Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica)
  • Rafał Leśkiewicz (rzecznik prasowy prezydenta)
  • Paweł Bliźniuk (Koalicja Obywatelska)
  • Patryk Jaki (wiceprezes PiS i eurodeputowany)
  • Marcin Możdżonek (Konfederacja)

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Polsat News
