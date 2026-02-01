Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna stwierdził, że w przypadku zawieszenia broni w Ukrainie Władimir Putin wyśle setki tysięcy rosyjskich żołnierzy z frontu w głąb Europy, aby "siać spustoszenie". Z tego względu rząd w Tallinie proponuje wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla Rosjan, którzy walczyli w wojnie przeciw Ukrainie.

Obejmowałby on również embarga na wizy pracownicze i pozwolenia na pobyt w Unii Europejskiej. - W Rosji jest obecnie blisko milion kombatantów. Już teraz Putin wykorzystuje tych ludzi do przeprowadzania ataków na nasze społeczeństwa. Ale kiedy nadejdzie pokój, do Europy przybędą setki tysięcy rosyjskich kombatantów - powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Telegraph".

Fala żołnierzy z Rosji w UE? "Bardzo nagłe zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Zdaniem szefa MSZ Estonii wspomniani Rosjanie "na pewno nie przyjadą uczciwie zarabiać na życie i płacić podatki". Przyjadą z naprawdę złymi intencjami. Już teraz widzimy, jak rosyjskie agencje specjalne organizują różne ataki w Europie - nadmienił Margus Tsahkna.

Estończycy obawiają się, że dyktator z Kremla wykorzysta każdą przerwę w walkach w Ukrainie, aby ponownie skierować swoją agresję na Europę poprzez wojnę hybrydową. Jak podaje "The Telegraph", w ciągu ostatnich sześciu miesięcy tamtejsze służby bezpieczeństwa badały, w jaki sposób Putin mógłby wykorzystać byłych żołnierzy do nasilania wojny hybrydowej przeciwko NATO.



- Są idealni do tej misji. Mają zdecydowanie bardzo złe doświadczenia, które odcisnęły piętno na psychice. Wiadomo, że zabijali, gwałcili... Więc jest to bardzo, bardzo nagłe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy - podkreślił Tsahkna.

Putin naśle walczących w Ukrainie do państw UE? "Nie chce szaleńców w Rosji"

W nocie dyplomatycznej przekazanej ministrom spraw zagranicznych UE, do której dotarł brytyjski dziennik, Estonia ostrzega, że około 1,5 miliona obywateli Rosji wzięło udział w wojnie na Ukrainie, a około 640 tysięcy nadal pozostaje w czynnej służbie. - Widzimy na polu bitwy byłych więźniów, a Putin nie chce wszystkich tych szaleńców w Rosji - uznał szef estońskiego MSZ.

Jak wskazał, "zostaną oni wykorzystani jako broń". - Zostaną wysłani do Europy... Jako NATO wiemy dokładnie, jak walczyć z rosyjskim wojskiem, ale to jest bardziej niebezpieczne i musimy działać teraz, póki oni nadal tkwią na polu bitwy - alarmował w rozmowie z "The Telegraph".

Estonia nałożyła zakaz wjazdu do tego kraju na 261 kombatantów w obawie przed przestępstwami popełnianymi przez byłych żołnierzy. "Aż 180 tys. skazanych więźniów zostało zwerbowanych bezpośrednio z rosyjskich kolonii karnych do specjalnych jednostek wojskowych" - podały estońskie służby wywiadowcze w swoim dokumencie.

Jak zaznaczyły, "wielu powracających popełniło już poważne przestępstwa". "Łączna liczba tych przestępstw osiągnęła w Rosji najwyższy poziom od 15 lat w pierwszym kwartale 2025 roku, a wzrost ten jest prawdopodobnie związany z masowym powrotem kombatantów" - wskazano w oświadczeniu.

Co stanie się w Europie po zawieszeniu broni w Ukrainie? "Nie jesteśmy gotowi"

Tsahkna powiedział, że otrzymał pozytywne opinie od swoich kolegów na temat swoich propozycji dotyczących wprowadzenia zakazu w całej UE, a premierzy i prezydenci państw członkowskich mogą wydać wytyczne polityczne podczas następnego spotkania w Brukseli.

Tallin udostępnia nazwiska rosyjskich żołnierzy podejrzewanych o to, że po zawieszeniu broni w Ukrainie mogą próbować przedostać się do UE. - Musimy zrobić to teraz. Nie jesteśmy gotowi na pokój, Europa nie jest gotowa na pokój - zaznaczył szef estońskiej dyplomacji.

