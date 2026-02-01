Polsat News Ujawnia: "Bez mojej zgody". Tak działa czarny rynek

Reporter Polsat News Jacek Smaruj pokazuje, jak funkcjonuje czarny rynek dystrybucji zakazanych środków odurzających. Jakie metody stosują sprawcy oraz jak łatwo dochodzi do sytuacji, w których ofiary zostają pozbawione kontroli i możliwości obrony.



W materiale autor oddaje głos pokrzywdzonym kobietom, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, by przestrzec inne i zwrócić uwagę na skalę zagrożenia.

"Bez mojej zgody" to materiał, który nie tylko ujawnia mechanizmy działania przestępców, ale także stawia ważne pytania o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i skuteczność walki z tym procederem.

Reportaż zostanie wyemitowany w niedzielę o godzinie 21:00 w ramach cyklu Polsat News Ujawnia na antenie Polsat News.

