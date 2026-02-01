Polsat News Ujawnia: "Bez mojej zgody". Tak działa czarny rynek

"Bez mojej zgody" to reportaż na temat jednego z najgroźniejszych i najbardziej przemilczanych przestępstw wobec kobiet. Jacek Smaruj dotarł do osób handlujących zakazanymi substancjami, zrekonstruował metody ich działania i oddał głos kobietom, które padły ofiarą przemocy.

Napis "Bez mojej zgody" z podtytułem "Pigułka gwałtu" na ciemnym, rozmytym tle.
Polsat News Ujawnia: materiał "Bez mojej zgody" o czarnym rynku środków odurzających

Reporter Polsat News Jacek Smaruj pokazuje, jak funkcjonuje czarny rynek dystrybucji zakazanych środków odurzających. Jakie metody stosują sprawcy oraz jak łatwo dochodzi do sytuacji, w których ofiary zostają pozbawione kontroli i możliwości obrony.


W materiale autor oddaje głos pokrzywdzonym kobietom, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, by przestrzec inne i zwrócić uwagę na skalę zagrożenia.

 

"Bez mojej zgody" to materiał, który nie tylko ujawnia mechanizmy działania przestępców, ale także stawia ważne pytania o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i skuteczność walki z tym procederem.

 

Reportaż zostanie wyemitowany w niedzielę o godzinie 21:00 w ramach cyklu Polsat News Ujawnia na antenie Polsat News.

 

