Do Polski regularnie trafiają znaczne ilości substancji wykorzystywanych jako tzw. pigułka gwałtu. W grudniu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Gdyni przechwycili transport niemal tony gamma-butyrolaktonu (GBL), z którego - jak szacują służby - można było wyprodukować nawet milion dawek środka odurzającego.

GBL po spożyciu przekształca się w organizmie w GHB - substancję bezbarwną, niemal bez smaku i zapachu. GHB działa szybko i prowadzi do dezorientacji, utraty kontroli nad ciałem oraz amnezji.

Wstrząsające relacje kobiet

Jedna z kobiet, która zgodziła się opowiedzieć swoją historię reporterom Polsat News, wspomina wieczór spędzony w klubie. - Tańczyłam z przyjaciółką jak zawsze, zostawiłyśmy drinki, dalej nie pamiętam nic. Wydaje mi się, że zasnęłam w ubikacji. Przyjaciółka twierdzi, że mnie dwóch facetów szukało - ona też nie wiedziała gdzie jestem, nigdy się nie rozłączałyśmy. Więc musiałam być otumaniona - relacjonuje.

- Ocknęłam się w aucie z dwoma mężczyznami. Nagle, na pełnej energii, jakbym wcześniej spała. Jeden zaczął mi spodnie odpinać a drugi wysiadł i rozpinał spodnie. To jest strach nie do opisania. Bałam się że umrę - mówi kobieta.

- Wywieźli mnie na drugi koniec miasta na takie odludzie - jak się ocknęłam, to mówili, że im coś obiecałam. Szarpali mnie, jeden mnie trzymał bardzo mocno, miałam później siniaki. Nie wiem jak się wyrwałam, bardzo się darłam, chyba się bali, że ktoś to usłyszy.

Kobieta zdołała uciec i schronić się na terenie jednej z posesji. Jak podkreśla, przez wiele godzin nie potrafiła poprosić o pomoc. – Siedziałam na przystanku do rana. Wstydziłam się – wspomina.

Inna rozmówczyni opisuje swoje doświadczenie: - Siedziałam zwyczajnie przy barze, piłam koktajl, podeszło dwóch kolesi, wyglądali normalnie. Byli mniej więcej w moim wieku, maksymalnie 25 lat i w pewnym momencie wyszłam na papierosa i dalej już nic nie pamiętam. Przestałam normalnie reagować. Zachowywałam się tak, jakbym była kompletnie pijana. To, że dla mnie ta historia skończyła się dobrze, to jest cud.

- Zgłosiłam na policję, bo matka mi kazała, po jakimś czasie umorzyli sprawę. Byłam też u ginekologa - na szczęście nic mi nie zrobili. Ja myślałem, że się tym nie przejęłam, to się chyba nazywa wyparciem traumy, ale niedługo później wpadłam w anoreksję. Po latach zrozumiałem, dlaczego taki był efekt tej traumy. Chciałam wyglądać tak źle, by nie być kobietą już dla nikogo, żeby nikt mnie nie mógł skrzywdzić, żebym nie pociągała nikogo - mówi kobieta.

Handel bez skrupułów. "Nie mam z tym problemu"

Reporter Polsat News Jacek Smaruj dotarł także do osób sprzedających GHB na czarnym rynku. Jeden z handlarzy, z którym dziennikarz spotkał się pod pretekstem zakupu, otwarcie przyznaje, że wie, w jakim celu substancja bywa wykorzystywana.

- Mam klientów, którzy wracają i kupują po to, żeby komuś to podać. Zdaję sobie z tego sprawę i nie mam z tym problemu - mówi.

Handel i posiadanie GHB są w Polsce nielegalne i zagrożone karą więzienia.

Trudne śledztwa, substancja znika

Jak podkreśla policja, wykrywanie takich przestępstw jest wyjątkowo trudne. Śledczy toczą nierówną walkę z GHB. To substancja, która już po kilku godzinach od podania zaczyna znikać. Po kilkudziesięciu godzinach jest nie do wykrycia.

Brak dowodów oraz wstyd ofiar sprawiają, że wiele spraw nigdy nie trafia do sądu. Nie istnieją też dokładne statystyki pokazujące, w ilu przypadkach przestępstw seksualnych użyto tzw. pigułki gwałtu.

Choć ofiarami najczęściej są kobiety, ale zdarzają się również przypadki odurzania mężczyzn, m.in. w celu kradzieży.

Jak reagować?

Eksperci podkreślają, że w razie podejrzenia odurzenia kluczowe jest szybkie działanie: poinformowanie zaufanej osoby, wezwanie pomocy medycznej i unikanie oddalania się z nieznajomymi. Objawy zatrucia mogą obejmować nagłe silne upojenie, nudności, wymioty, oczopląs oraz utratę przytomności.

