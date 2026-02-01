Zełenski podał termin negocjacji pokojowych. "Ukraina jest gotowa"
Kolejna runda rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – poinformował w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej oczekiwano, że rozmowy odbędą się 1 lutego.
"Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego. Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi" - poinformował Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.
"Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - dodał.
W sobotę ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych, prowadzonych przez Kijów, Waszyngton i Moskwę.
Jednocześnie wyraził przypuszczenie, że termin planowanego pierwotnie na niedzielę spotkania może się zmienić w związku z sytuacją wokół Iranu.
Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów.
