Zełenski podał termin negocjacji pokojowych. "Ukraina jest gotowa"

"Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego. Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi" - poinformował Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

"Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - dodał.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

W sobotę ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych, prowadzonych przez Kijów, Waszyngton i Moskwę.

Jednocześnie wyraził przypuszczenie, że termin planowanego pierwotnie na niedzielę spotkania może się zmienić w związku z sytuacją wokół Iranu.

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów.

