Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większość Europy jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Finlandią i zachodnią Rosją, jedynie krańce południowe oraz zachodnie kontynentu są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływa arktyczna kontynentalna masa powietrza.

ZOBACZ: Siarczyste mrozy zbliżają się do Polski. Termometry wskażą do -26 stopni

W związku z tym Polska musi mierzyć się z siarczystymi mrozami. W niedzielny poranek termometry w wielu regionach Polski osiągnęły ekstremalnie niskie wartości.

Zima w Polsce. Siarczyste mrozy w całym kraju

Najchłodniej było w Kwidzynie (woj. pomorskie), gdzie o godz. 7 rano odnotowano -25 st. Celsjusza. Niskie wskazania termometrów, przekraczające lokalnie -20 stopni, odnotowano również na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie.

Niedzielny poranek był obfity w siarczysty mróz w niemal całym kraju. Temperatura spadła poniżej -10 stopni. Najcieplej było na Helu, gdzie zarejestrowano -7,5 stopni.

W niedzielę w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C na Suwalszczyźnie, około -13 st. C w centrum, do -4 st. C na południowym zachodzie. W stolicy temperatura maksymalna -14 st. C.

ZOBACZ: Nie lekceważ tych alertów. Pogoda zrobi się niebezpieczna. Znamy prognozę

Znacznie zimniej będzie jednak w nocy z niedzieli na poniedziałek. Temperatura minimalna od -28 st. C na północnym wschodzie, około -22 st. C w centrum, do -9 st. C na południowym zachodzie.

W poniedziałek temperatura maksymalna od -17 st. C na Suwalszczyźnie, około -14 st. C w centrum, do -5 st. C na południowym zachodzie. W Warszawie natomiast temperatura maksymalna -14 st. C, w nocy minimalna wyniesie –23 st. C. Poniedziałek to już temperatura maksymalna -15 st. C.

Siarczyste mrozy w Polsce. Przed nami najmroźniejsza noc

W piątek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem służb, przedstawicieli wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem była aktualna oraz prognozowana sytuacja pogodowa w Polsce.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, po odprawie kierownictwa resortu ze służbami oraz wojewodami, poinformował, że wszystkie dworce kolejowe w Polsce będą dostępne przez całą dobę. W przypadku dworców autobusowych resort zaapelował do samorządów o ich udostępnienie osobom w potrzebie.

ZOBACZ: Prognoza pogody. Mróz na wschodzie, mgły i szadź na południu

Jak wyjaśnił, największy mróz przyjdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy temperatura w Suwałkach może sięgnąć minus 27 st. C, a odczuwalna wyniesie do minus 35 st. C.

- Prosiliśmy wojewodów o to, aby przede wszystkim zadbali o osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne, aby kontrolowano określone miejsca, gdzie te osoby mogą przebywać. Mamy pewność, że miejsca w noclegowniach we wszystkich województwach są zapełnione - poinformował Szczepański.

Alerty dla niemal całej Polski. Zima daje się we znaki

W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla obszaru województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz części woj. mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i śląskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w sobotę do wtorku (3 lutego) do godz. 10.

Nadal aktualne są także ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty pozostają w mocy do środy (4 lutego) do godz. 9.

ZOBACZ: Zima uderzy ponownie. W części kraju siarczysty mróz

W niedzielę i poniedziałek po bardzo mroźnych porankach będzie słonecznie. Tylko na południu i południowym zachodzie ma być duże zachmurzenie i tam miejscami wystąpią opady śniegu. Nocami na wschodzie i północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 23, a lokalnie do minus 25 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna ma wynosić ok. -15 stopni na wschodzie do -5 i -3 st. na południowym zachodzie.

IMGW prognozuje, że od wtorku nastąpi stopniowe ocieplenie, szczególnie na południu i zachodzie kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni