W rozmowie z agencją Reutera, rosyjską agencją TASS oraz blogerem wojennym WarGonzo, Dmitrij Miedwiediew odniósł się do doniesień o zbliżającym się porozumieniu pokojowym w sprawie wojny w Ukrainie. Donald Trump wielokrotnie deklarował, iż chce zostać zapamiętany jako "prezydent rozjemca", a nowa runda rozmów USA-Rosja-Ukraina ma odbyć się w tym tygodniu w Abu Zabi.

Miedwiediew docenia styl Trumpa. "Bezczelny, ale skuteczny"

Miedwiediew zapytany, czy Trump jest dla Rosji postacią pozytywną czy negatywną oraz o spekulacje sugerujące jego powiązania z Moskwą, podkreślił, że amerykański prezydent został wybrany przez obywateli USA, a Rosja szanuje tę decyzję. Jak dodał, republikanin wykazuje się odwagą w "sprzeciwianiu się amerykańskiemu establishmentowi".

- Jest osobą emocjonalną, ale chaos, o którym często się mówi w kontekście jego działań, nie jest do końca prawdziwy. Widać za tym świadomą i kompetentną linię działania - powiedział Miedwiediew, cytowany przez Reutera.

Były prezydent Rosji zaznaczył, iż lider USA, mimo swojego "bezczelnego" stylu, działa skutecznie. - Chce przejść do historii jako rozjemca i naprawdę się o to stara. Dlatego kontakty z Amerykanami stały się znacznie bardziej produktywne - stwierdził.

Gdy zapytano go natomiast o Wołodymyra Zełenskiego, nie krył wrogości. Jego odpowiedź zawierała aluzję do "Mistrza i Małgorzaty" autorstwa Rosjanina Michaiła Bułhakowa. - Nie chcę dyskutować o losie tej postaci. Mogę powiedzieć tylko jedno. Wiecie, jak powiedział jeden znany Kijowianin: "Annuszka już rozlała olej". I dlatego jego głowa zostanie ścięta - stwierdził wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji.

"Rosja wkrótce zwycięży". Miedwiediew o planach Kremla

Miedwiediew odniósł się także do zapowiedzi Trumpa z sierpnia, gdy ten twierdził, iż nakazał przesunięcie dwóch amerykańskich okrętów podwodnych z bronią jądrową bliżej Rosji w odpowiedzi na "wysoce prowokacyjne" komentarze Miedwiediewa dotyczące ryzyka wojny. - Nadal ich nie znaleźliśmy - ironizował rosyjski polityk.



Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Miedwiediew wielokrotnie atakował Kijów i państwa Zachodu, ostrzegając przed możliwością eskalacji konfliktu aż do "nuklearnej apokalipsy". W wywiadzie stwierdził jednak, że Rosja "wkrótce" odniesie zwycięstwo militarne, a najważniejszym celem pozostaje zapobieżenie kolejnym konfliktom.

- Chciałbym, aby stało się to jak najszybciej. Ale równie ważne jest to, co wydarzy się później. Celem zwycięstwa jest przecież zapobieżenie nowym wojnom - powiedział.



Obecnie Rosja kontroluje około jednej piątej terytorium Ukrainy, lecz - według danych z otwartych źródeł - nie zdołała przejąć pełnej kontroli nad wschodnim Donbasem, gdzie ukraińskie siły wciąż utrzymują około 10 proc. regionu.

