Papież Leon XIV przypomniał, że w piątek rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie, a następnie igrzyska paralimpijskie (zmagania zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi). Najlepsi zawodnicy sportów zimowych będą rywalizować we Włoszech, a miastami gospodarzami są Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo.

Watykan. Papież zaapelował o zawarcie rozejmu olimpijskiego

W związku z rozpoczynającą się wkrótce sportową rywalizacją, głowa Kościoła katolickiego zaapelowała o "rozejm olimpijski", a więc zawieszenie działań wojennych na czas zmagań.

- Kieruję moje życzenia do organizatorów i wszystkich sportowców. Te wielkie wydarzenia sportowe stanowią mocny przekaz braterstwa i ożywiają nadzieję na świat w pokoju. Taki jest też sens rozejmu olimpijskiego, pradawnego zwyczaju, który towarzyszy igrzyskom - mówił papież.

Jak dodał Leon XIV, pragnie on, "aby ci, którym leży na sercu pokój między narodami i sprawują władzę, potrafili z tej okazji wykonać konkretne gesty na rzecz odprężenia i dialogu". Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie wyraził też zaniepokojenie wzrostem napięć między Stanami Zjednoczonymi a Kubą.

- Przyłączam się do przesłania kubańskich biskupów, zachęcając wszystkich rządzących, by promowali szczery i skuteczny dialog, by uniknąć przemocy i wszelkich działań, które mogłyby zwiększyć cierpienia drogiego narodu kubańskiego - powiedział.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Wysłano list w imieniu papieża

W czwartek list w imieniu papieża wystosował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, a adresowany był on do arcybiskupa Mediolanu Mario Delpiniego w związku z odbywającą się tam uroczystością powitania krzyża olimpijskiego i paralimpijskiego, przywiezionego przez członków watykańskiego stowarzyszenia sportowego Athletica Vaticana.

"Papież wyraża nadzieję, że to ważne wydarzenie rozbudzi uczucia przyjaźni i braterstwa umacniając świadomość wartości sportu w służbie integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej" - napisał kardynał Parolin.

"Ojciec Święty zapewnia o swojej modlitwie o to, aby te dni zdrowej rywalizacji przyczyniły się do budowy mostów między kulturami i narodami promując gościnność, solidarność i pokój" - podsumował papieski sekretarz.

Zimowe igrzyska olimpijskie potrwają od 6 do 22 lutego. Otwarte zostały już wszystkie wioski olimpijskie: w Cortinie d'Ampezzo, w Mediolanie w Predazzo oraz w Val di Fiemme w Trydencie. Reprezentację Polski stanowi 60 sportowców, w tym rezerwowa bobsleistka. Chorążymi naszej kadry będą Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.

