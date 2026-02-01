Demokraci wygrali w republikańskim stanie. Wyborcy nie posłuchali Trumpa
Demokrata Taylor Rehmet niespodziewanie wygrał sobotnie wybory uzupełniające do Senatu w tradycyjnie republikańskim okręgu w Teksasie, zdobywając 57 proc. głosów i pokonując wspieraną przez Donalda Trumpa konserwatywną aktywistkę Leigh Wambsganss. Wynik ten demokraci uznają za kolejny sygnał rosnącej mobilizacji ich elektoratu przed jesiennymi wyborami środka kadencji do Kongresu.
Podczas sobotnich wyborów uzupełniających do Senatu 33-letni Taylor Rehmet zwyciężył z konserwatywną aktywistką Leigh Wambsganss, zdobywając 57 proc. głosów (w porównaniu z 43 proc. uzyskanymi przez kontrkandydatkę).
Wambsganss nie wygrała mimo poparcia ze strony prezydenta Trumpa, który w 2024 r. w tym okręgu wygrał z przewagą 17 pkt proc. Trump w mediach społecznościowych zaapelował do wyborców o poparcie dla republikanki, lecz już w niedzielę powiedział dziennikarzom, że nie jest zaangażowany w te wybory, bo to wyścig lokalny - podała AP.
Sensacja w Teksasie. Frekwencja pogrążyła faworytkę wyborów
Przegrana kandydatka oświadczyła po wyborach, że zbyt wielu wyborców republikanów zostało w domach. Oceniła też, że jest to "dzwonek alarmowy dla Republikanów" w tym stanie.
To kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci demokratów zwyciężyli np. podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.
Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę. Jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.
