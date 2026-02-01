Podczas sobotnich wyborów uzupełniających do Senatu 33-letni Taylor Rehmet zwyciężył z konserwatywną aktywistką Leigh Wambsganss, zdobywając 57 proc. głosów (w porównaniu z 43 proc. uzyskanymi przez kontrkandydatkę).

Wambsganss nie wygrała mimo poparcia ze strony prezydenta Trumpa, który w 2024 r. w tym okręgu wygrał z przewagą 17 pkt proc. Trump w mediach społecznościowych zaapelował do wyborców o poparcie dla republikanki, lecz już w niedzielę powiedział dziennikarzom, że nie jest zaangażowany w te wybory, bo to wyścig lokalny - podała AP.

Sensacja w Teksasie. Frekwencja pogrążyła faworytkę wyborów

Przegrana kandydatka oświadczyła po wyborach, że zbyt wielu wyborców republikanów zostało w domach. Oceniła też, że jest to "dzwonek alarmowy dla Republikanów" w tym stanie.

To kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci demokratów zwyciężyli np. podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.

Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę. Jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.

