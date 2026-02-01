Cezary Tomczyk w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W niedzielnym "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Cezarym Tomczykiem (KO), wiceministrem obrony narodowej. Transmisja programu na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie wypowiada się w programie telewizyjnym.
Polsat News
Cezary Tomczyk w niedzielnym "Gościu Wydarzeń"

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Michał Wójcik mówi o "złodziejstwie legislacyjnym". Posłanka KO odpowiada
wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CEZARY TOMCZYKGOŚĆ WYDARZEŃMAREK TEJCHMANMONPOLSKAROSJAUKRAINAWOJNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 