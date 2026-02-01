W sobotę po południu w Turynie odbyła się wielotysięczna manifestacja w obronie działającego przez 30 lat ośrodka Askatasuna. Podczas zgromadzenia, od manifestujących odłączyła się grupa agresywnych demonstrantów, którzy obrzucili funkcjonariuszy butelkami, racami, kamieniami, świecami dymnymi i rurami z metalu, a następnie próbowali sforsować policyjny kordon i podpalili radiowozy.

Uliczne walki z policją w Turynie. Ponad 30 rannych funkcjonariuszy

Włoskie media poinformowały, że w wyniku starć 31 policjantów zostało rannych, a 10 najbardziej agresywnych manifestantów trafiło do aresztu. W internecie pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać grupę młodych mężczyzn kopiących i bijących policjanta, który leży na ziemi. 29-letni funkcjonariusz trafił do szpitala. Jak podał portal Rai News, jego stan nie jest poważny, choć został zaatakowany młotkiem.

Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani poinformował, że rozmawiał z rannym funkcjonariuszem i przekazał mu słowa wsparcia, a szef włoskiego MSW Matteo Piantedosi oświadczył, że "sprawcy przemocy stanowią autentyczne zagrożenie dla obywatelskiej koegzystencji i dla naszej demokracji; to antagoniści - goście nielegalnie zajmowanych ośrodków społecznych, mających też polityczne wsparcie".

Starcia z policją w Turynie. Meloni: To wrogowie państwa

Do sobotnich walk na ulicach stolicy Piemontu odniosła się również premier Giorgia Meloni, która nazwała ataki na funkcjonariuszy "niedopuszczalnymi".

"Nie mamy do czynienia z manifestantami, ale z osobnikami, którzy działają jako wrogowie państwa. Płacą za to siły porządkowe, które muszą stawić czoła prawdziwej bitwie ulicznej, a także niektórzy dziennikarze, wykonujący swoją pracę" - napisała w mediach społecznościowych.

Szefowa rządu oceniła, że to była "ślepa i umyślna przemoc", a obrona przestrzegania prawa "nie jest prowokacją, ale obowiązkiem". Ośrodek anarchistyczno-antykapitalistyczny Askatasuna został zamknięty w związku z prowadzonymi śledztwami dotyczącymi protestów i ataków na instytucje. Jednego z nich dokonano w zeszłym roku na redakcję dziennika "La Stampa".

