Na ulicy Przasnyskiej na warszawskim Żoliborzu doszło w niedzielę do awarii sieci ciepłowniczej. Dziennikarz Polsat News Arnold Nadolczak rozmawiał z mieszkańcem dzielnicy, który widział, jak zapadła się ścieżka rowerowa, a z instalacji zaczęła wypływać wrząca woda.

- Najpierw myślałem, że to kłęby dymu. Okazało się, że jest to para. Zauważyłem rozszczelnienie między chodnikiem a ścieżką rowerową. Ta ścieżka rowerowa niemalże na moich oczach się zapadła i zrobiło się tam takie małe jacuzzi, bo ta woda faktycznie jak w garnku wrzała. Rozmawiałem z panem, który tutaj pracuje - to jest poważna awaria, może potrwać do okolic północy - opisał Mateusz Durlik.

Warszawa. Awaria sieci ciepłowniczej. Tysiące mieszkańców bez dostępu do ciepła

Jak podkreśla reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz awaria sieci ciepłowniczej na południowym Żoliborzu potrwa jednak dłużej, niż pierwotnie zakładano. Jeszcze około godziny 16:30 służby informowały, że usunięcie usterki zajmie maksymalnie sześć godzin. Ten scenariusz okazał się jednak zbyt optymistyczny.

Jak przekazano, naprawa z pewnością nie zakończy się przed północą, a i ten termin nie jest przesądzony. Obecnie trwa montaż fragmentu rury, który uległ pęknięciu. Na miejsce wysłano dodatkowego spawacza - służby wezwały posiłki, aby usprawnić prace, jednak nie zmienia to skali problemu.

Bez ogrzewania i wody pozostaje ponad 10 tysięcy mieszkańców południowej części warszawskiego Żoliborza. Coraz więcej osób decyduje się spędzić noc u rodziny, znajomych lub w hotelach. Stamtąd rodzice planują dowozić dzieci do szkół i przedszkoli.

Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ w Warszawie właśnie zakończyły się ferie zimowe. Awaria nastąpiła więc w bardzo newralgicznym momencie - podkreśla Katarzyna Szatyłowicz.

WIDEO: Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. "Zrobiło się małe jacuzzi"

To jednak niejedyne utrudnienia w Warszawie wywołane przez skrajnie niskie temperatury. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje o awariach wodociągów w pięciu dzielnicach: Białołęce, Mokotowie, Ursynowie, Wesołej i Włochach. Szacuje się, iż pozbawionych ciepła mogą być tysiące mieszkańców stolicy.

