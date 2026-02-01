W niedzielę wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W spotkaniu zorganizowanym w związku z silnymi mrozami i trudną sytuacją pogodową w kraju uczestniczył wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.

Ponadto w spotkaniu w siedzibie RCB wzięli udział m.in. wojewodowie, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Wód Polskich.

"Najzimniejsza noc". Wiceminister przedstawił niepokojące prognozy

Jak poinformował Szczepański, Polskę z niedzieli na poniedziałek czeka "najzimniejsza noc". Największy chłód dotknie województwo podlaskie. - Szacujemy, że w Suwałkach temperatura może spaść nawet do minus 29 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może wynieść od 36 do 38 stopni na minusie - przekazał.

Najniższe temperatury obejmą wschodnią i północno-wschodnią część kraju, w tym ścianę wschodnią, północ województwa mazowieckiego, część Pomorza oraz województwo lubelskie. - Tak zimna noc czeka nas jeszcze w dzień jutrzejszy - przekazał wiceminister.

Z kolei od wtorku do środy prognozowana jest zmiana warunków atmosferycznych - w czterech południowych województwach może wystąpić marznąca mżawka, powodująca oblodzenie dróg i linii kolejowych. Jak wskazał, może dojść do takich utrudnień na drogach, które w ostatnich dniach wystąpiły na Pomorzu.

Szczepański zaapelował również do kierowców. - Tankujmy zimowe paliwo, bo zatrzymanie samochodu z powodu zimnych temperatur może spowodować, że te osoby ulegną wyziębieniu - przestrzegł, informując, że na te chwilę nie ma większych utrudnień na kolei, a punktualność pociągów wynosi 88,8 proc.

Wielki mróz w Polsce. Zamknięte szkoły i pomoc dla bezdomnych

Z powodu mrozów w części kraju zapadły decyzje o odwołaniu zajęć szkolnych. - Mamy również informacje, że w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, jutro (w poniedziałek - red.) nastąpi odwołanie zajęć szkolnych. Dotyczy to szkół, które nie mogą być wystarczająco dogrzane - przekazał.

Lista placówek ma być na bieżąco aktualizowana, ponieważ kolejne wnioski trafiają do władz. Podczas odprawy przekazano także tragiczne statystyki. Od początku zimy 54 osoby zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, a 38 osób poniosło śmierć z powodu wychłodzenia organizmu.

Służby intensyfikują też działania pomocowe. Obecnie około 8600 policjantów, przy wsparciu strażników miejskich, przeszukuje pustostany, altanki działkowe i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariusze starają się przekonywać je do skorzystania z noclegowni i ogrzewanych schronień. - Namioty pomocowe w Warszawie i Radomiu będą czynne całodobowo - poinformował wiceminister.

