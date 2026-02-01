Informację o śmierci Adama Borejki podała Służba Ratownicza Republiki Sacha (Jakucja) za pośrednictwem swojego kanału w Telegramie. Upowszechniają ją również rosyjskie media, w tym państwowa agencja prasowa TASS.

Adam Borejko zarejestrował się w służbie ratowniczej 24 stycznia i przeszedł niezbędny instruktaż. W trasę wyruszył dzień później, a do Ojmiakonu - najzimniejszego, na stałe zamieszkanego miejsca na Ziemi, zwanego "biegunem zimna" - planował dotrzeć 18 lutego.

Nie żyje Adam Borejko. Chciał dotrzeć na biegun zimna na rowerze

Zgodnie z harmonogramem wieczorem 31 stycznia Polak dotarł do wsi Chandyga, gdzie zatrzymał się w hotelu. Rano następnego dnia turysta nie opuścił swojego pokoju, a o godz. 11.10 czasu lokalnego personel odkrył, iż mężczyzna nie żyje.

Nie skarżył się na żadne choroby ani odmrożenia. Opiekująca się nim kobieta założyła, że odpoczywa i poradziła, żeby go nie budzić. Gdy weszła do środka późnym wieczorem, nie oddychał - pisze portal Sakhaday.

ZOBACZ: Arktyczne mrozy w Polsce. Rząd ostrzega przed "najzimniejszą nocą"

Na miejsce wezwano lokalne organy śledcze. Koordynator podróży w Jakucku monitorował pozycję Polaka dzięki trackerowi i przekazywał informacje ratownikom. Jak informuje bloger White Wolf - Marek Suslik, rodzina zmarłego jest już na miejscu.

Kim był Adam Borejko?

Adam Borejko prowadził vloga i podróżował po różnych kontynentach, marząc o samotnym pokonaniu trzech żywiołów świata na rowerze. Był pasjonatem ekstremalnych wypraw, a w wywiadach podkreślał, że jego celem było "pokonanie upałów, wysokości i zimna".

Dwa pierwsze udało mu się pokonać w poprzednich latach. W 2023 roku przebył Saharę i Góry Wysokiego Atlasu w Maroku, gdzie temperatury sięgały nawet 50°C, a w 2024 roku przejechał Indie z południa na północ, zdobywając kilka przełęczy w Himalajach o wysokości powyżej 5000 m.

ZOBACZ: Potężne mrozy wróciły do największego kraju świata. -50 na termometrach

Trasa w Jakucji miała być jego kolejnym wyzwaniem - pokonanie 914 km w ekstremalnym zimnie, od Jakucka do Ojmjakonu. Ten region tzw. Biegun zimna - punkt, gdzie odnotowano najniższą na danej półkuli minimalną temperaturę powietrza.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni