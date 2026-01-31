Twarz Giorgii Meloni na odrestaurowanej rzeźbie? Afera we Włoszech

Wizerunek szefowej rządu pojawił się na dziele w odrestaurowanej ostatnio bazylice San Lorenzo in Lucina w Rzymie.

Jeden z aniołów nad marmurowym popiersiem króla Włoch Humberta II ma twarz, która w zdumiewający sposób przypomina Giorgię Meloni - poinformowała "La Repubblica", publikując zdjęcie.

Podobieństwo twarzy anioła do Giorgii Meloni dostrzega również miejscowy proboszcz. W rozmowie z mediami stwierdził, że jest ono bardzo duże.

Jak poinformowano, renowacji rzeźby dokonał zakrystianin i dekorator, który pracuje w parafii jako wolontariusz.

"To jest niedopuszczalne". Opozycja grzmi

"La Repubblica" zaznaczyła, że tak oryginalna konserwacja rzeźby zmusza do postawienia pytań o prace przeprowadzone w miejscu kultu o znacznej wartości historycznej.

W reakcji na publikację gazety, politycy opozycyjnej Partii Demokratycznej wydali oświadczenie, w którym zaapelowali, aby minister kultury Włoch Alessandro Giuli polecił urzędowi do spraw nadzoru nad zabytkami wyjaśnienie okoliczności prac konserwacyjnych.

- To, co wyszło na jaw, jest niedopuszczalne - oświadczyła w imieniu ugrupowania deputowana Irene Manzi. Podkreśliła, że umieszczenie współczesnego wizerunku na dziele podlegającym ochronie jest poważnym naruszeniem kodeksu dotyczącego dóbr kultury.

