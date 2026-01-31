Fałszywe umowy o pracę, prowokacje służb. Tak Rosjanie werbują migrantów do wojska

Do dzisiaj, mimo trwającej od lat pełnoskalowej wojny z Ukrainą, w Rosji nie ogłoszono oficjalnie powszechnej mobilizacji. We wrześniu 2022 roku, kilka miesięcy po agresji wobec Kijowa, prowadzona była jedynie mobilizacja częściowa.

Kreml korzysta z innych opcji, aby zwiększyć liczebność swojej armii. Żołnierzom oferowane są zarobki lepsze, niż mogliby uzyskać w swoich miejscach zamieszkania. Na takie benefity mogą jednak liczyć głównie Rosjanie. Obywatele innych krajów, którzy trafiają na front, bywają traktowani gorzej.

Rosyjskie prowokacje. Służba w wojsku lub odsiadka w więzieniu

Migranci zarobkowi z Azji Środkowej stają się ofiarami prowokacji ze strony rosyjskich służb: podrzuca się im narkotyki, potem trafiają do więzienia, a tam są werbowani na wojnę przeciwko Ukrainie.

21-letni Szachboz Tatbijew z Uzbekistanu został skazany na podstawie artykułu 228 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego przechowywania, produkcji lub sprzedaży narkotyków. Według oficjalnych danych w 2024 r. (danych za 2025 r. jeszcze nie ma) skazano z tego artykułu około tysiąc cudzoziemców, z których większość pochodzi z postsowieckich krajów.

- Syn znalazł pracę w Moskwie jako kurier. W lipcu 2025 roku (...) został zatrzymany. W torbie z jedzeniem znaleziono 65 gramów proszku. Nie wiedział, że tam są narkotyki. To była prowokacja. Skazano go na sześć i pół roku - opisywała matka mężczyzny.

Historii takich jak ta jest więcej. Jak twierdzą reporterzy Radia Swoboda, wszystkie wydarzyły się po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W więzieniach migrantom proponuje się wyjazd na wojnę w zamian za zwolnienie z więzienia. Z niektórych relacji wynika, że w ramach wywierania presji na więźniów przez wiele dni nie dostają jedzenia i groźbami są zmuszani do podpisania umów z rosyjskim ministerstwem obrony.

Migranci w rosyjskiej armii. Niektórych wysyłano na wojnę w Ukrainie bez ich zgody

Według obrończyni praw człowieka Walentyny Czupik w latach 2022-2023 stosowano wobec więźniów różnego rodzaju przemoc fizyczną, by zmusić ich do podpisania kontraktu z armią.

Były też przypadki wysyłania osadzonych na front bez ich zgody i podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Dotyczyło to więźniów o "niesłowiańskim wyglądzie". Obiecanego żołdu im nie wypłacano. - Żołd po prostu rozkradano, a więźniów traktowano jako darmowe mięso armatnie - twierdzi Czupik.

Do werbowania migrantów z Azji Środkowej stosuje się też oszustwa, np. fałszywe "umowy o pracę", które w rzeczywistości oznaczają wyjazd na wojnę.

Radio Swoboda opisało przypadek 23-letniego Uzbeka, który padł ofiarą takiego oszustwa. Wrócił do kraju dzięki interwencji władz, ale grozi mu proces za służbę w obcej armii.

Obrońcy praw człowieka twierdzą, że to problem systemowy: prowokacje narkotykowe, przymusowe zawieranie umów i brak ochrony praw migrantów. Według ukraińskiego projektu "Chcę żyć" w 2025 roku w rosyjskiej armii walczyły tysiące migrantów z Azji Środkowej, głównie z Uzbekistanu.

