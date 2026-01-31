Biznes Interia opisała przypadek seniora z Małopolski, który przez 40 lat pracował fizycznie. Gdy ukończył 60. rok życia, wyliczenia ZUS wskazywały, że wysokość jego emerytury wyniesie około 4 tys. zł netto. W sierpniu 2025 roku mężczyzna otrzymał decyzję o przyznaniu emerytury w kwocie 4650,22 zł brutto, czyli 3973,70 zł netto.

Wcześniej pobierał świadczenie przedemerytalne, ponieważ jego stanowisko pracy w zakładzie budowlanym zostało zlikwidowane. Otrzymywał wówczas około 1700 zł netto miesięcznie. Czy pobieranie świadczenia przedemerytalnego ma realny wpływ na wysokość późniejszej emerytury?

Emerytura po świadczeniu przedemerytalnym

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawartych w raporcie "Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku" wynika, że emeryturę pobiera 6 343,6 tys. seniorów.

Wysokość świadczenia wynika wprost ze zgromadzonego kapitału. Jak wyjaśnia ZUS: "Wysokość emerytury obliczamy dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia". Jak rzecz się ma w przypadku osób pobierających świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne może pobierać senior po spełnieniu warunków zapisanych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Z rozwiązania korzystają osoby, które na kilka lat przed emeryturą stracą pracę i nie mogą znaleźć nowej lub nie chcą tego robić. Nie uszczupla ono kapitału zgromadzonego do emerytury, ale może wpływać na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Według dr. Marcina Wojewódki, prezesa zarządu Instytutu Emerytalnego, cytowanego przez Interię Biznes, długotrwałe pobieranie świadczenia przedemerytalnego może mieć znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury.

"W relatywnie trudniejszej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które pobierały zasiłek przedemerytalny dłużej niż 10 lat w ostatnich 20 latach przed wnioskiem o emeryturę" - poinformował.

Praca na świadczeniu przedemerytalnym

Samo pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie zmniejsza zgromadzonego do emerytury kapitału. Znaczenie może mieć natomiast ewentualna aktywność zawodowa w tym okresie.

"Choć samo pobieranie świadczenia przedemerytalnego co do zasady nie pomniejszy późniejszej kwoty uzyskanej emerytury, to ewentualna praca w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego będzie już korzystnie wpływała na wysokość emerytury" - podkreślał dr Marcin Wojewódka w rozmowie z Biznes Interią.

Wysokość emerytury może być również korygowana po osiągnięciu wieku emerytalnego, m.in. poprzez okresowe przeliczanie świadczenia oraz w wyniku corocznej waloryzacji. Jednocześnie osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą podejmować pracę, jednak obowiązują je ustawowe limity.

"Osoby, które kontynuują zatrudnienie i jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, są zobowiązane do przestrzegania ustalonych limitów przychodu. W przypadku, gdy przychód przekroczy określone progi, wynoszące 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone" - przypomina regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, Katarzyna Krupicka.

Dla kogo przeznaczone jest świadczenie przedemerytalne?

Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych zasiłek przedemerytalny może pobierać kobieta po 55. roku życia i mężczyzna po 60. roku życia, po spełnieniu szczególnych warunków oraz, gdy:

przez co najmniej 180 dni pobierali zasiłek dla bezrobotnych

wciąż byli zarejestrowani jako bezrobotni w momencie ubiegania się o świadczenie przedemerytalne

złożyli wniosek o przyznanie świadczenia w ciągu 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy (PUP) dokumentu, który potwierdza pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni

