Listę najpotężniejszych armii świata otwierają Amerykanie, którzy prowadzą w zestawieniu GFP nieprzerwanie od 2005 roku, czyli momentu, w którym ów ranking ujrzał światło dzienne.

USA kontynuuje wiodącą rolę na arenie międzynarodowej. Kraj zawdzięcza swoją pozycję m.in. rozwiniętym siłom zbrojnym, ogromnym rezerwom finansowym, produkcją ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla. Stany Zjednoczone są również potęgą nuklearną.

USA najpotężniejszą armią na świecie

Sama amerykańska armia natomiast posiada największe zaplecze sprzętowe spośród wszystkich sił zbrojnych na świecie. Pomaga w tym fakt, iż budżet przeznaczony na zbrojenie i ochronę to ponad 831 miliardów dolarów - żaden inny kraj tyle na ten sektor nie przeznacza.

Amerykanie mają do dyspozycji ponad 13 tys. wojskowych samolotów, czym przodują w zestawieniu. Co ciekawe, ponad 4,6 tys. czołgów nie wystarczyło na objęcie prowadzenia w rankingu. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pojazdy, tutaj już brylują siły amerykańskie - ponad 400 tys. maszyn, począwszy od czołgów, kończąc na artylerii rakietowej.

Na morzu Amerykanie również mają czym się poszczycić. Co prawda w łącznym zestawieniu zajmują 3. miejsce, jednak królują biorąc pod uwagę niszczyciele, lotniskowce, okręty podwodne i transportery śmigłowcowe. Szacuje się, że w amerykańskich siłach służy obecnie w sumie około 2,1 mln żołnierzy.

Ranking najpotężniejszych armii świata. Globalne mocarstwa przodują

Na drugim miejscu w rankingu GFP uplasowała się mimo trwającej od niemal czterech lat wojny Rosja. Analitycy zauważyli, że kraj rządzony przez Władimira Putina ma spore zapasy finansowe, produkuje duże ilości ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla oraz jest mocarstwem nuklearnym.

Rosyjska armia wyróżnia się przede wszystkim w sekcji artylerii, w której wedle rankingu są najpotężniejsi na świecie. Rosjanie mają też do dyspozycji wiele okrętów podwodnych, czołgów, samolotów, czy korwet. Kreml przeznacza na armię ponad 212 miliardów dolarów, co czyni Rosję trzecim najchętniej wydającym krajem na wojsko.

Rosja jest największym krajem na świecie pod względem powierzchni, główne ośrodki i aglomeracje są jednak rozmieszczone w zachodniej części państwa z uwagi na trudne warunki panujące na terenach nieopodal Syberii. Szacowany łączny personel rosyjskiej armii to około 3,5 mln.

Najpotężniejsze armie świata. Pekin pręży muskuły

Podium zestawienia zamykają Chińczycy. Armia kontynuuje duże inwestycje w swoje zdolności wojskowe, wspierane przez potężną bazę przemysłową. Sąsiedni Tajwan pozostaje priorytetem dla obecnej administracji, a już w 2027 roku ma skończyć się teoretyczny koniec obecnej inicjatywy i ekspansji Chin. Podobnie jak dwa poprzednie kraje Pekin także króluje wśród produkcji surowców i potencjału nuklearnego.

Chińskie siły mają najwięcej czołgów na świecie, To co jednak wyróżnia ich na tle innych światowych armii to siła robocza, w której nie mają sobie równych.

Pekin przeznacza ponad 300 miliardów dolarów rocznie na zbrojenia. Jako wielki kraj pod względem powierzchni Chińczycy mają świetnie rozwiniętą infrastrukturę. W chińskiej armii służy obecnie łącznie około 3,1 mln żołnierzy.

Najsilniejsze armie na świecie. Spore zasoby hinduskich sił

Czwartą najpotężniejszą armię posiadają Indie. Podobnie jak kraje wymienione wyżej Delhi może liczyć na pieniądze, surowce, infrastrukturę, ogromne terytorium oraz broń nuklearną. Ponad 100 miliardów dolarów na obronność pomaga w modernizacji sił. Szacuje się, że w armii Indii służy w sumie niemal 5 milionów wojskowych.

Miejsce piąte w zestawieniu przypadło Korei Południowej, która mimo że nie bryluje w żadnym zestawieniu uzbrojenia, wyróżnia się stabilnością. Szacuje się, że łącznie jest nieco ponad 3,6 miliona południowokoreańskich żołnierzy.

Poza piątką znalazła się Francja. Kraj z dużą rezerwą finansową, należący do NATO i UE oraz mający broń jądrową nie opuszcza czołowej dziesiątki rankingu od ponad 10 lat. Francuzi to czołówka biorąc pod uwagę ilość uzbrojenie oraz jego jakość. Budżet obronny Francji to nieco ponad 67 miliardów dolarów rocznie. W armii służy razem około 450 tys. wojskowych.

Kolejny kraj w rankingu i kolejny, który jest położony w Azji. Położona na wyspach Japonia wydaje na armię ponad 57 miliardów dolarów. Japończycy główną uwagę przykuwają na marynarce. Wedle szacunków GFP w armii służy łącznie ponad 330 tys. żołnierzy.

Ranking światowych armii. Spadek Wielkiej Brytanii

Ósma lokata przypadła czołowemu państwu NATO - Wielkiej Brytanii, która spadła w rankingu o dwa miejsca. Brytyjczycy słyną przede wszystkim z marynarki i lotnictwa. Podobnie jak inne państwa z tego rankingu Londyn również wydaje niemałe pieniądze na zbrojenie - niemal 90 miliardów dolarów. W brytyjskich siłach jest obecnie około 170 tys. wojskowych.

Ostatnie dwa miejsca w pierwszej dziesiątce należą do Turcji i Włoch, obu krajów należących do struktur NATO. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że Turcy poczynili spore postępy w dziedzinie lotnictwa, rozwoju pojazdów opancerzonych oraz budowy statków. Istambuł wydaje na obronę kraju nieco ponad 51 miliardów dolarów. Milion Turków służy w rodzimych siłach.

Włochy, oprócz uczestnictwa w NATO, goszczą też na salonach UE. Rzym jest na czołowych miejscach, biorąc pod uwagę marynarkę wojenną. Kraj przeznacza nieco ponad 37 milionów dolarów na obronność. W armii służy w sumie około 290 tys. wojskowych.

Najpotężniejsza armie świata. Polska w trzeciej dziesiątce

Polska uplasowała się w zestawieniu na 21. miejscu, tuż za Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Nasz kraj należy do struktur NATO, UE, jest też jednym z czołowych producentów węgla na świecie. Według rankingu Polska wyróżnia się najbardziej w sektorze używania min.

Według rankingu co roku na zbrojenia rząd wydaje ponad 55 miliardów dolarów, polska armia ma liczyć około 650 tys. żołnierzy (łącznie z personelem rezerwowym, który liczy 350 tys.).

