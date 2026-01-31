Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zapowiedziała w piątek przedłożenie parlamentowi w trybie pilnym projektu ustawy o amnestii, reformę systemu sądownictwa i zamknięcie owianego złą sławą więzienia w stolicy kraju Caracas.

"Niech ta ustawa przyczyni się do zaleczenia ran pozostawionych przez polityczną konfrontację, przywrócenia sprawiedliwości w naszym kraju i pokojowej koegzystencji Wenezuelczyków" - powiedziała Rodriguez podczas transmitowanego przez stacje telewizyjne wystąpienia przed sędziami Sądu Najwyższego.

Ustawa amnestyjna, której od dawna domagała się wspierana przez Stany Zjednoczone opozycja, może spowodować zwolnienie setek więźniów, w tym przywódców opozycji, dziennikarzy i działaczy organizacji broniących praw człowieka. Według prezydent Rodriguez ustawa obejmie również osoby już warunkowo zwolnione z więzień.

Ustawa o amnestii w Wenezueli. Delcy Rodriguez wskazuje warunki

Rodriguez podkreśliła, że proponowana amnestia obejmie osoby skazane od roku 1999 do dnia dzisiejszego, ale nie skorzystają z niej skazani za zabójstwa, poważne naruszenia praw człowieka i przemyt narkotyków.

Pełniąca obowiązki prezydenta zapowiedziała również zorganizowanie "wielkich konsultacji społecznych" mających na celu "stworzenie nowego systemu sądownictwa" na miejsce istniejącego oskarżanego o korupcję i nieefektywność.

Rodriguez oświadczyła, że cieszące się złą sławą więzienie Helicoide w stołecznym Caracas, gdzie według niezależnych organizacji stosowano tortury i inne formy okrutnego traktowania więźniów, zostanie zamknięte. Budynek więzienia ma być przekształcony w ośrodek sportu, kultury i świadczeń socjalnych.

Amnestia w Wenezueli. "Presja wywierana przez USA"

Według szacunków Foro Penal, organizacji broniącej praw więźniów w całej Wenezueli, za kratami przebywa 711 osób skazanych z powodów politycznych. Organizacja przyjęła zapowiedź ustawy amnestyjnej z "ostrożnym optymizmem".

Tekstu projektu ustawy dotychczas nie opublikowano, co - jak zauważa Associated Press - powoduje, że nie wiadomo dokładnie jakie kryteria będą stosowane w konkretnych przypadkach. Władze już wcześniej zapowiadały zwolnienia więźniów politycznych, ale dotychczas - jak podkreśla AP - niewiele w tej sprawie zrobiono.

Zdaniem przywódczyni opozycji, laureatki pokojowej nagrody Nobla Marii Coriny Machado, zapowiedź amnestii jest rezultatem "presji wywieranej przez Stany Zjednoczone" po pojmaniu przez Amerykanów dyktatora Nicolasa Maduro.

