W sieci pojawiły się doniesienia, że pracownik państwowej spółki - PKP Polskich Linii Kolejowych - w sieci, pod informacją o uderzeniu Rosji w ukraiński pociąg pasażerski wychwalał działania agresora w wojnie toczącej się za naszą wschodnią granicą. "Chwała Rosji" - skomentował atak w publicznie dostępnym komentarzu na Facebooku.

Jego "opinię" wychwycili internauci, jak również Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. PKP PLK, gdzie ma pracować mężczyzna, to narodowy zarządca infrastruktury, pod pieczą którego jest zdecydowana większość szlaków kolejowych w Polsce, jak również przystanków dla pociągów i stacji.

ZOBACZ: Pociąg do Chorwacji w nowej odsłonie. PKP sprzedadzą bilety do Włoch i miasta Koper

"Jest zatrudniony w Polskich Liniach Kolejowych i jest zadowolony, kiedy Rosji udaje się zniszczyć pociąg pasażerski w trasie lub wysadzić tory" - skomentował OMZRiK. Do tego, jak i innych alarmujących wpisów, spółka odniosła się w sobotni wieczór, publikując komunikat.

Kolejarz chwali Rosję za atak na pociąg. PKP PLK "nie akceptują" takich treści

Jak czytamy, "Polskie Linie Kolejowe S.A. nie akceptują treści ani zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami etyki oraz interesem bezpieczeństwa publicznego". Dodatkowo zarządca infrastruktury kolejowej uruchomił "wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika".

"Jednocześnie pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz pasażerów jest dla nas absolutnym priorytetem. Wszelkie sygnały mogące je podważać są traktowane z należytą powagą" - nadmieniła spółka.

Pociąg jadący z Barwinkowa przez Lwów do Czopu został zaatakowany we wtorek w obwodzie charkowskim przez nasłane przez Rosję drony Shaded. Na pokładzie było 291 osób - cztery z nich zginęły w wyniku uderzenia, a dwie zostały ranne. "Nie ma i nie może być militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni