"Wybory na przewodniczącą Polski 2050 wygrywa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz! Czas iść do przodu - z wizją i odwagą" - przekazano w mediach społecznościowych partii po godz. 22.

Głos zabrała również zwyciężczyni wyborów, która podziękowała za zaufanie wszystkim członkom ugrupowania. "Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94%!)" - zaznaczyła. "Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską" - zapewniła.

Wybory w Polsce 2050. Jest nowa liderka, fala komentarzy

Nowej liderce pogratulował w sieci m.in. wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. "Gratuluje. Oczywiście bez najmniejszej zmiany stoję za Szymonem Hołownią. Jak tam nastroje w "mainstreamie'?" - napisał.

Gratulacje złożył też szef poselskiego klubu Polski 2050 Paweł Śliz, który stwierdził, że stoi teraz przed nią "ambitne i trudne zadanie". "Kampania to wizja różnych, ale wspólnych dróg. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy zgłosili się do wyścigu o Polskę 2050" - dodał.

"Polska 2050 wybrała wizję i odwagę. Nową przewodniczącą partii została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do Rady Liderów Koalicji 15 października dołącza pierwsza kobieta" - skomentował Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głosowanie trwało w sobotę od godz. 16.00 do 22.00. Wskazać przewodniczącą mogło ponad 800 uprawnionych działaczy Polski 2050 z całej Polski. Tym razem partia zdecydowała się na nowy system informatyczny.

- Każdy musi indywidulanie wpisać część swojego numeru PESEL. To daje nam szansę, że ten system się "nie wyłoży" w trakcie głosowania - tłumaczył wcześniej na antenie Polsat News Ryszard Petru.

Polska 2050 wybrała przewodnicząca. Powtórzona tura wyborów

Pierwotnie druga tura wyborów na nową szefową Polski 2050 miała odbyć się 12 stycznia. Politycy partii zagłosowali, ale ostatecznie anulowano procedurę. Przedstawiciele formacji informowali o niedziałających linkach do systemu umożliwiającego głosowanie. Co więcej, głosów w wyborach było więcej, niż być powinno.

19 stycznia Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała o powtórzeniu drugiej tury wyborów. Zrezygnowano z drugiego scenariusza - rozpisania wyborów przewodniczącego od nowa. Gdyby jednak do niego doszło, kandydaci mogliby zgłaszać się raz jeszcze.

W pierwszej turze zwycięska okazała się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zdobyła wówczas 277 głosów. Paulinę Hennig-Kloskę wybrało 131 osób, Joannę Muchę - 119, Ryszarda Petru - 95, a Rafała Kasprzyka - 34.

Hołownia - założyciel Polski 2050, we wrześniu 2025 r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Poprzednio władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r. na trzy lata - w styczniu minęła więc ich kadencja i trzeba było zorganizować wybory zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.

Nowa przewodnicząca Polski 2050. Kim jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz urodziła się w 1970 r. w Warszawie. Jest socjolożką i politolożką specjalizująca się w zagadnieniach z obszaru wschodnioeuropejskiego. Zna język angielski i rosyjski, ma troje dzieci. Po ukończeniu studiów w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1999 r. obroniła pracę doktorską "Aktywność polityczna Polaków 1989–1995" w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie następnie pracowała do 2003 r.

Zawodowo związana była również z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie gdzie pracowała w latach 1992–1995 i 1999–2012, pełniąc w nim m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 r. była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W latach 2012-2014 Pełczyńska-Nałęcz pełniła również rolę podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2014 do 2016 r. ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. W tym samym roku objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku tej fundacji.

W 2020 r. znalazła się w sztabie wyborczym Szymona Hołowni, który ubiegał się wówczas o urząd prezydenta i uzyskał 13,87 proc. głosów poparcia. Od 2020 do 2023 r. była również dyrektorem Instytutu Strategie 2050, działającego przy ruchu Polska 2050. Pełniła również rolę szefowej sztabu Polski 2050 w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2023 r. W tamtych wyborach partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów.

