Departament Sprawiedliwości USA opublikował w piątek nowy pakiet akt śledztwa w sprawie przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. To ponad trzy miliony stron dokumentów. W materiałach pojawia się wiele znanych nazwisk. W dokumentach widnieje również Wojciech Fibak. W przeszłości czołowy polski tenisista zajmuje się dziś kolekcjonowaniem i promowaniem sztuki.

Według akt kontakt z Epsteinem sprowadzał się do spraw organizacyjnych dotyczących planowania spotkania w Nowym Jorku w październiku 2013 roku. Miesiąc wcześniej finansista wysłał Fibakowi maila z informacją, że udaje się do Paryża. Dopytywał czy Polak również pojawi się w stolicy Francji. "Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek" - odpisał Fibak.

Wojciech Fibak odpowiada: Epstein nie był moim przyjacielem

W rozmowie "Faktem" były tenisista podkreśla, że Epstein był postacią rozpoznawalną. "To nie była postać anonimowa w Nowym Jorku. Byliśmy sąsiadami. Widywaliśmy się w restauracjach, na wernisażach i mieliśmy wielu wspólnych znajomych. 99,9 proc. osób znało go właśnie z tej strony kultury, jako człowieka eleganckiego z szerokimi zainteresowaniami" - opowiadał dziennikowi Wojciech Fibak.

Jak dodał, jedynie "mała cząstka osób znała ciemną stronę" Epsteina. "Nie byłem jego kolegą ani przyjacielem. Znaliśmy się przelotnie po sąsiedzku, jak to w Nowym Jorku" - podkreśla Fibak.

Były tenisista i sprawa Epsteina. Kontakty dotyczące sztuki

We aktach przy nazwisku Polaka znajduje się dopisek "Fine Arts Investments". Fibak wyjaśnia, że kontakty z Epsteinem dotyczyły sztuki. "Wiedział, że jestem kolekcjonerem sztuki. Ten mail, który wymieniliśmy między sobą, pojawił się właśnie w tym kontekście. Ja zbierałem obrazy Warhola i Basquiata, a on także był kolekcjonerem i przy tym osobą bardzo oczytaną" - tłumaczy "Faktowi".

Były tenisista jednocześnie podkreśla, że nigdy nie słyszał o prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina. Amerykanin został skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Zmarł w 2019 roku. Do dziś jednak trwa śledztwo w sprawie jego działań i kontaktów.

