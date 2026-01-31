Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Pilny komunikat wojska

Jak przekazano w komunikacie na X, obiekty "na podstawie analizy parametrów lotu oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi".



"Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne" - poinformowało DORSZ.

Balony z Białorusi wleciały w polską przestrzeń powietrzną

Nad województwem podlaskim, w związku z poruszaniem się balonów, wprowadzono tymczasowe ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego. "Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami" - podkreślili wojskowi.

Przekazano również, że nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski.

ZOBACZ: Pilny komunikat Wojska Polskiego. Wlot obiektów z Białorusi

"Zdarzenie to stanowi kolejne z serii incydentów o charakterze hybrydowym obserwowanych na wschodnim obszarze Polski" - wyjaśniono.

W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi, które — na podstawie analizy parametrów lotu — oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z… pic.twitter.com/8bgENLpOve — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) January 31, 2026

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z właściwymi instytucjami i służbami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

"Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono.

Kolejne obiekty nadleciały z Białorusi

Poprzedni taki komunikat DORSZ przekazało w minioną środę. Wówczas informowano, że tego dnia w godzinach wieczornych "obserwowana była wzmożona aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów, operujących nad granicą polsko-białoruską".

Ruchy bezzałogowców były śledzone przez wojskowe systemy radiolokacyjne. "Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - uspokajało dowództwo.

W czwartek w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział dziennikarzom, że "Białoruś prowadzi wojnę hybrydową z naszym krajem". - To jest kolejna odsłona tej wojny. Przedtem balony wysyłali w kierunku Litwy, teraz bardziej w naszym kierunku. (…) Z takim sąsiadem mamy do czynienia - stwierdził.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni