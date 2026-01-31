Jak przekazał asp. Kamil Sobótka, oskarżający Turcję napis na murze pojawił się w sobotę w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli akt wandalizmu około 8.40 podczas doraźnej kontroli.

Mundurowy dodał, iż przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. - Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - nadmienił rzecznik KSP.

Akta wandalizmu na terenie ambasady Turcji. Co dzieje się w Rożawie?

Rożawa to kurdyjska nazwa regionu w północno-wschodniej Syrii, często nazywana też Syryjskim Kurdystanem. Przez lata był rządzony przez Kurdów i stanowił centrum walki z tzw. Państwem Islamskim (ISIS). Rożawę wyróżniało istnienie kobiecych oddziałów wojskowych YPJ - części Sił Ochrony Ludu (YPG).

ZOBACZ: Turcja blokuje media społecznościowe. "Pole walki informacyjnej"

Kobiety pełniły w nich funkcje bojowe na równi z mężczyznami: dowodziły jednostkami, uczestniczyły w planowaniu operacji wojskowych i zabezpieczeniu miast przed atakami ISIS. W ostatnich tygodniach sytuacja zmieniła się radykalnie, gdyż syryjski rząd i kurdyjskie siły SDF doszły do porozumienia, kończącego ich dotychczasową autonomię.

Zgodnie z zapisami porozumienia kurdyjscy żołnierze mają współpracować z armią syryjską, a siły rządowe wchodzą do ważnych miast, takich jak Hasaka i Kamiszli. Oznacza to koniec samodzielnego zarządzania Rożawą przez Kurdów i ponowne włączenie regionu do Syrii.

Atak Turcji na Kurdów w Syrii. Wśród ofiar kobiety

Turcja od dawna prowadzi operacje wojskowe przeciwko kurdyjskim organizacjom w Syrii, uznawanym przez nią za powiązane z PKK - partią uznaną przez Ankarę za terrorystyczną. Podczas ofensyw Turcji, której pomagali bojowników w regionach kurdyjskich zdarzały się doniesienia o ofiarach wśród cywilów, a także śmierci kobiet.

W ostatnich dniach w kilku miastach w Polsce, w tym w Warszawie miały miejsce protesty zorganizowane przez członków społeczności kurdyjskiej w obronie regionu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni