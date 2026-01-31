Nagłe dymisje w dolnośląskiej policji. "Naruszenie dyscypliny służbowej"

Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadkom. Piotr Danik oraz pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich kom. Tomasz Kupiec stracili stanowiska decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego.

Jak podano w komunikacie dolnośląskiej policji, dymisja ma związek z "naruszeniem dyscypliny służbowej w związku z pełnionym stanowiskiem". Dodano, że czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Dolnośląskie. Dwóch policjantów straciło pracę, media o powodach

Aspirant sztabowy Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji podkreśliła, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez wewnętrzne wydziały policji informacje na ten temat nie będą udzielane.

Według nieoficjalnych źródeł, na które powołuje się "Gazeta Wyborcza", powodem miało być wykorzystanie przez zdymisjonowanych funkcjonariuszy policyjnego sprzętu narciarskiego do celów prywatnych.

W sezonie narciarskim w różnych częściach Sudetów policja prowadzi patrole na stokach.

