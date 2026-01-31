Eksplozja w irańskim porcie. Na miejscu trwa akcja służb

Pojawiły się doniesienia, że w eksplozji zginął dowódca irańskiej marynarki wojennej, jednak zostały one zdementowane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Półoficjalna agencja Tasnim określiła je jako "całkowicie fałszywe".

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna - podała telewizja. Reuters podaje, że rannych jest 14 osób, jedna zginęła.

Seria eksplozji w Iranie

Jednocześnie irańskie media podają, że w sobotę doszło do kolejnej eksplozji w mieście Ahwaz przy granicy z Irakiem. Miał to być wybuch gazu w domu, w którym zginęły cztery osoby.

Do eksplozji doszło również w Parand na obrzeżach Teheranu - podaje brytyjski "The Sun".

Wybuch w Iranie. Eksplozja w porcie

Port Bandar Abbas leża na istotnym szlaku wodnym między Iranem i Omanem. Znajduje się nad Cieśniną Ormuz, przez którą przepływa jedna piąta światowego, morskiego transportu ropy naftowej.

Eksplozja miała miejsce w okresie napięć pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem. Władze Iranu stłumiły największe od trzech lat protesty społeczne w kraju. Jednocześnie rosną obawy Zachodu odnośnie odbudowy potencjału irańskiego programu jądrowego.

W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańska flota zmierza w kierunku Iranu. Jak wskazuje Reuters, przywódca rozważa na ataki na irańskie siły bezpieczeństwa.

