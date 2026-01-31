"Biorąc pod uwagę ostatnie decyzje o zawetowaniu ustaw przez Karola Nawrockiego, czym Pana/Pani zdaniem kierował się on w największym stopniu?" - zapytano Polaków biorących udział w nowym sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski.

Sondaż w sprawie prezydenckich wet. Czym kierował się Karol Nawrocki?

Większość ankietowanych (56,9 proc.) stwierdziła, że prezydent, korzystając z prawa weta, kierował się w największym stopniu polityczną kalkulacją. Spośród wszystkich respondentów 37,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie kalkulacją polityczną", a 19,5 proc. wskazało opcję "raczej".

Z kolei 36,7 proc pytanych Polaków stwierdziło, że Karol Nawrocki wetował ustawy z powodów merytorycznych - 25 proc. twierdzi tak zdecydowanie, podczas gdy 11,7 proc. raczej opowiada się tym stanowiskiem. Pozostałe 6,4 proc. osób nie miało zdania na ten temat.

Różnice w podziale na sympatyków przeciwnych sobie partii

Jeśli rozbić wynik sondażu na grupy wyborców poszczególnych frakcji, to sympatycy koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) niemal w pełni zgodnie nie wierzą w merytoryczne pobudki decyzji prezydenta. 96 proc. zwolenników rządu uważa, że weta to efekt kalkulacji politycznej, z czego 77 proc. jest tego "zdecydowanie" pewnych.

Także osoby niezwiązane z głównymi partiami częściej widzą w wetach podłoże polityczne (53 proc.) niż merytoryczne (24 proc.).

Natomiast większość (73 proc.) wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) uważa, że prezydent zawetował ustawę z powodów merytorycznych, z czego 52. proc twierdzi tak zdecydowanie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca osób.

Dyskusje po wetach prezydenta

Karol Nawrocki 9 stycznia zawetował kolejne trzy ustawy, w tym jedną z najgłośniej komentowanych - nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nowelizacja miała wdrożyć do polskiego systemu prawnego unijny akt o usługach cyfrowych (DSA), który nakłada na platformy internetowe odpowiedzialność za publikowane treści. Celem nowego prawa jest zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w internecie, bez ograniczania wolności słowa. Wymaga jasnych zasad moderacji, uzasadniania usuwania treści oraz przejrzystości algorytmów i reklam.

DSA obowiązuje w UE od 17 lutego 2024 r.

W maju ubiegłego roku Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia DSA. Polska nie wyznaczyła koordynatora ds. usług cyfrowych. W maju 2025 r. funkcję tymczasowo powierzono prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale bez pełnych uprawnień z powodu braku wdrożenia przepisów.

