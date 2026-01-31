Pogoda w sobotę przeplata ze sobą oślepiające, ostre słońce z silnymi mrozami, które wciąż utrzymują śnieg i lód na drogach oraz chodnikach. Całkiem prawdopodobne jest występowanie gołoledzi, przed którą ostrzeżenia utrzymywane są od kilku dni. Na południu Polski - w górach - dużo chmur, a miejscami przejaśnienia i słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju słonecznie.

Temperatura w sobotę utrzyma się na poziomie od -14 st. C na północnym wschodzie, ok. -10 st. C w centrum, do mniej więcej -3 st. C na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr głównie umiarkowany, choć miejscami może powiać mocniej - w górach prognozowane są porywy do 55 km/h, co potęgować będzie odczucie zimna.

Silny mróz prawie w całej Polsce. Ostrzeżenie IMGW

Decydując się na zimowe aktywności, należy przede wszystkim założyć ciepłe ubrania, izolujące ciało od mrozu i niwelujące ryzyko hipotermii. Niemal dla całej Polski IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Wyjątkiem jest zachodni pas od Bielska-Białej, przez Katowice i Wrocław, do Szczecina.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z soboty na niedzielę miejscami od -22 st. C do -18 st. C, a w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek od -25 st. C do -22 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -15 st. C do -13 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h" - podano w komunikacie.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda w niedzielę. Zapowiedź niebezpiecznie mroźnej nocy

W niedzielę niebo z powrotem zajdzie chmurami, słabe opady śniegu pojawią się na większej powierzchni kraju - na południu i zachodzie. Tego dnia w Warszawie termometry mogą wskazać -20 st. C, a w woj. podlaskim nawet -24 st. C. Na Podhalu trzeba uważać na mgły osadzające szadź, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się jako najzimniejsza. Na południu kraju dużo chmur i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie.

Najniższą temperaturę, około -28 st. C, odnotujemy na północnym wschodzie kraju (woj. podlaskie i część warmińsko-mazurskiego) - przekazał synoptyk IMGW Kamil Walczak. W centrum termometry wskażą około -21 st. C, a najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam do -11 st. C.

