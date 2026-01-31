Jak wynika z ostatniego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, Polska 2050 może liczyć na poparcie na poziomie 1,3 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe na 1,4 proc. Sytuację ludowców komentował w programie "Prezydenci i Premierzy" były lider PSL Waldemar Pawlak.

- Na razie widzę sondaże. To jest wyzwanie, żeby znaleźć sposób, by pokazać w jaki przydatny sposób uprawiają politykę dla wyborców, mieszkańców Polski i zrobić to w sposób przekonujący - odparł były premier.

- Trzy jasne pola. Jeden to zdrowa żywność, drugie to czysta energia odnawialna i trzecie to zdrowy styl życia. To bardzo proste przesłania, które PSL powinien prezentować w praktyce. Mam wrażenie, że czasem jest za dużo uwagi na bieżące eventy, a za mało myśli strategicznej, która jest przekonująca dla wyborców - mówił dalej Pawlak.

Na jego słowa żartem zareagował Leszek Miller. - Chyba się zapiszę do PSL-u w tej sytuacji - stwierdził były szef rządu z ramienia SLD.

Miller o Hołowni: Przypomina Woody'ego Allena

Miller w programie komentował również sytuację Szymona Hołowni. - On mi przypomina Woody'ego Allena swoim charakterem, poczuciem humoru - zaznaczył, wspominając nazwisko amerykańskiego reżysera. - Jego przygoda z polityką powinna zmierzać do końca. Byłby lepszym artystą, aktorem, może wróci z powrotem do telewizji - mówił dalej.

Jan Krzysztof Bielecki wyszedł z inicjatywą zaproszenia Hołowni do "Prezydentów i Premierów". - Jak będzie premierem, to tak - odparł szybko Miller.

Nagroda dla Trumpa? Miller: Podpis Czarzastego nic nie zmienia

Goście programu odnieśli się również do sprawy pisma, które otrzymał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dokument otrzymał od przewodniczącego amerykańskiej Izby Reprezentantów i przewodniczącego izraelskiego Knesetu. Proszą o poparcie starań o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi.

- Ciekaw jestem co zrobi pan marszałek Czarzasty. Ja bym to podpisał, dlatego że to nie ma większego znaczenia. To, ile osób, szefów parlamentów podpisze takie pismo, to dla Komitetu Noblowskiego jest jakimś zdarzeniem, ale przecież bez wpływu na to, kogo Komitet Noblowski wybierze. Jego podpis nic nie zmienia - ocenił Leszek Miller.

