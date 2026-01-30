Jak przekazała 120. Brygada Obrony Terytorialnej Ukrainy, co najmniej dwóch rosyjskich żołnierzy zostało wyeliminowanych podczas działań bojowych na terenach pokrytych śniegiem. Według strony ukraińskiej rosyjskie oddziały miały testować nowy rodzaj kamuflażu bezpośrednio w warunkach bojowych.

Z relacji ukraińskich żołnierzy wynika, że kombinezony, choć zaprojektowane z myślą o maskowaniu w zimowym terenie, w praktyce okazały się nieskuteczne. Ich masywny kształt oraz sposób poruszania się sprawiały, że żołnierze byli łatwo zauważalni na otwartym, płaskim obszarze.

Nowa taktyka Rosjan. Na froncie pojawiły się "pingwiny"

Opublikowane nagrania pokazują jednego z rosyjskich wojskowych poruszającego się po zaśnieżonym polu w białym stroju przypominającym sylwetkę pingwina, zanim został namierzony przez system wykorzystujący drona.

Ukraińscy wojskowi podkreślają, że na terenach stepowych wszelkie nietypowe sylwetki szybko zwracają uwagę, co znacząco ogranicza skuteczność podobnych rozwiązań maskujących. Ich zdaniem konstrukcja kombinezonu nie tylko nie zapewniała ukrycia, ale także ograniczała mobilność żołnierzy.

ZOBACZ: Pokazali Donalda Trumpa z pingwinem. Wpadka prędko wyszła na jaw

Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że rosyjska armia wielokrotnie testowała nowe technologie bezpośrednio na froncie, często bez wcześniejszych prób w warunkach kontrolowanych. Pojawienie się kamuflażu "Pingwin" ma być kolejnym przykładem tej praktyki.

More Russian penguins sighted in Ukraine.



Their finale is predictable (edited out of this video). https://t.co/mgDb9uSgjx pic.twitter.com/KHiWtKVbEE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2026

Sprawa wzbudziła również zainteresowanie internautów. W komentarzach do nagrań pojawiły się odniesienia do niedawnego posta Białego Domu w mediach społecznościowych, na którym prezydent USA Donald Trump został przedstawiony obok pingwina.

