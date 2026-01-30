Według sondażu CBOS na Koalicję Obywatelską oddałoby głos 29,3 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 1 pp. w stosunku do badania przeprowadzonego w grudniu. Za KO plasuje się PiS z wynikiem 20,4 proc., o 0,3 pp. mniej niż przed miesiącem.

ZOBACZ: Karol Nawrocki lepszy od Andrzeja Dudy? Jest nowy sondaż

Na trzecim miejscu uplasowałaby się Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. (największy spadek w czołówce - o 1,3 pp. mniej niż w grudniu). Do Sejmu według sondażu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej, uzyskując poparcie 9,8 proc. badanych. Partia Grzegorza Brauna poprawiła swój grudniowy wynik o 2,8 pp., co stanowi największy wzrost w całym badaniu.

Ostatnią partią ponad progiem wyborczym jest Nowa Lewica, którą popiera 5,8 proc. badanych, o 0,6 pp. mniej niż miesiąc temu.

Sondaż poparcia dla ugrupowań politycznych. Grzegorz Braun zyskuje poparcie

Tuż pod progiem wyborczym uplasowała się w sondażu partia Razem. Jej wynik to 4,9 proc., czyli o 1,1 pp. więcej niż w poprzednim badaniu.

ZOBACZ: Polacy o sytuacji w kraju. Wskazali, czym się najbardziej martwią

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie weszłyby dwie z czterech partii tworzących koalicję 15 października. PSL utrzymał swój wynik z grudnia i może liczyć na głos 1,4 proc. ankietowanych. Polska 2050 uzyskała poparcie 1,3 proc. badanych, o 0,7 pp. mniej niż w grudniu.

Połowa koalicji rządzącej poza Sejmem. PL2050 i PSL szorują po sondażowym dnie

12,5 proc. udzieliło w badaniu odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 2,5 proc. odmówiło udziału w badaniu. Jeśli wykluczyć te odpowiedzi z ogólnej puli wyników, wówczas poparcie dla poszczególnych partii przedstawiałoby się następująco: KO - 33,1 proc., PiS - 24,1 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc., Nowa Lewica - 6,5 proc., Razem - 6,2 proc., PSL - 3,5 proc., Polska 2050 - 2,3 proc., inna partia - 0,7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) od 26 do 28 stycznia 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

