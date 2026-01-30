Usnęli na filmie o Kim Dzong Unie. Władze zaostrzają represje

Jak informuje źródło portalu "Daily NK", od początku stycznia miejsca pracy w mieście Hamhung oraz innych częściach prowincji prowadzą regularne sesje "studiów filmów propagandowych".

Podczas tych spotkań uczestnicy oglądają filmy dokumentalne prezentujące rewolucyjną działalność oraz osiągnięcia Kim Dzong Una, podkreślające jego poświęcenie i troskę o poprawę warunków życia obywateli.

Korea Północna. Za lekceważenie filmów o Kim Dzong Unie będą konsekwencje

W przeszłości osoby, które podczas takich seansów zasypiały lub rozmawiały, otrzymywały jedynie ustne ostrzeżenia. Obecnie jednak władze reagują znacznie ostrzej. Młodzi pracownicy i członkowie organizacji młodzieżowych są publicznie krytykowani podczas tzw. sesji walki ideologicznej, gdzie zmusza się ich do samokrytyki przed współpracownikami.

Źródło "Daily NK" podało, że 17 stycznia w jednym z zakładów pracy w Hamhung skrytykowano jednego członka związku zawodowego oraz dwóch członków Ligi Młodzieżowej za przysypianie podczas projekcji. Zapowiedziano również zorganizowanie wobec nich formalnej sesji walki ideologicznej pod koniec miesiąca. Podobne działania mają miejsce także w innych zakładach pracy w prowincji.

ZOBACZ: Nowa atrakcja w Korei Północnej. Kim Dzong Un "czuje dumę"

Decyzje te są konsekwencją zaleceń prowincjonalnego komitetu partyjnego, który wezwał do "wyeliminowania powierzchownego uczestnictwa" w zajęciach ideologicznych. Władze dążą do zaostrzenia dyscypliny i zwalczania postaw uznawanych za przejaw ideologicznej obojętności.

Mimo oficjalnych działań, wśród młodych ludzi narasta cynizm. Jak relacjonuje źródło, uczestnicy sesji często jedynie udają zaangażowanie, a poza oficjalnymi spotkaniami żartują z sytuacji, sugerując np. konieczność picia kawy przed seansami.

